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الرياضة

ميسي خارج «أولمبياد باريس»!

ميسي خارج «أولمبياد باريس»!
3 يوليو 2024 09:21

 
بوينس آيرس (د ب أ)

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خلت قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 23 سنة، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 من النجم ليونيل ميسي.
وأعلن خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد، الذي ينطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وضمت القائمة التي أعلنها ماسكيرانو 4 لاعبين شاركوا في تتويج منتخب «راقصي التانجو» بكأس العالم الأخيرة في قطر عام 2022، من بينهم المهاجم جوليان ألفاريز والمدافع نيكولاس أوتاميندي.
ويشارك ميسي «37 عاماً»، الذي عانى من عدة إصابات هذا العام، مع المنتخب الأول الآن في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا» المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث يتطلع الفريق للدفاع عن لقبه الذي تُوج به في النسخة الماضية للمسابقة عام 2021، والذي كان نقطة انطلاق للتتويج بمونديال قطر.
وحصل ميسي على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين عام 2008، وذلك في مشاركته الوحيدة بالدورة الأولمبية.
وتشارك المنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في منافسات كرة القدم للرجال بالأولمبياد، ولكن يسمح بتواجد 3 لاعبين فوق السن مع كل فريق.
ويضيف ماسكيرانو، الذي فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية لاعباً في عامي 2004 و2008، كلاً من الحارس جيرونيمو رولي وأوتامندي وألفاريز إلى فريقه، بعد انتهاء مشاركتهم في كوبا أميركا.
كما يتواجد أيضاً مع الفريق لاعب الوسط كلاوديو إيتشيفيري، المنضم حديثاً إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني.
ويخوض منتخب الأرجنتين الأولمبي مباراتين وديتين في فرنسا، قبل مباراته الافتتاحية في الأولمبياد أمام المغرب يوم 24 يوليو الجاري، ضمن المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات، التي تضم أيضا العراق وأوكرانيا.

الأرجنتين
ليونيل ميسي
أولمبياد باريس 2024
المغرب
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