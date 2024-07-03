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الرياضة

الهلال يعلن قائمة «الوديات»

الهلال يعلن قائمة «الوديات»
3 يوليو 2024 09:46

 
جدة (د ب أ)

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أعلن نادي الهلال، عن قائمة مبارياته الودية التي يخوضها استعدادا للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.
وضمت قائمة المباريات التي يخوضها الهلال 5 وديات من 19 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل، ويستهل الهلال ودياته 19 يوليو بمواجهة إس سي فينر نويشتات النمساوي، قبل أن يواجه العربي القطري بعدها بثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام أخرى يواجه صن داونز الجنوب أفريقي.
ويلتقي الهلال مع كومو 1907 الإيطالي 29 يوليو، قبل أن يسدل الستار على مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام أودينيزي الإيطالي 3 أغسطس المقبل.

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الهلال السعودي
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