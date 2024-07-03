21 لاعباً في قائمة منتخب السلة استعداداً لتصفيات آسيا

علي معالي (أبوظبي)

دخل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال معسكره الجديد استعداداً للمرحلة المقبلة من تصفيات آسيا، حيث يلعب منتخبنا ضمن فرق المجموعة السادسة إلى جانب البحرين وسوريا ولبنان.

وتنقسم مرحلة الإعداد الحالية إلى 3 مراحل، الأولى معسكر مفتوح بتدريبات في نادي النصر حتى السبت المقبل، على أن ينتقل إلى معسكر مغلق في خورفكان من السابع حتى العاشر من الشهر الجاري، والمرحلة الثالثة المشاركة في بطولة وليام جونز في الصين تايبيه بالسفر يوم 11 يوليو الجاري وخوض 3 مباريات قوية خلال الفترة من 13 حتى 21 من نفس الشهر.

وعبر راشد عبدالله مدير المنتخبات عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكداً على رغبة اللاعبين والجهازين الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب ومساعديه سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، والإداري راشد آل علي في تحقيق الأفضل خلال التصفيات المتبقية، حيث هناك محطات مهمة للغاية في مشوار التصفيات.

وقال راشد عبدالله: وقع الاختيار على 21 لاعباً من مختلف الأندية، وخلال الفترات المقبلة سيتم الاختيار من بين هذا العدد لتمثيل المنتخب في التصفيات القارية. اللاعبون هم: قيس عمر، حامد عبداللطيف، أحمد عبداللطيف (شباب الأهلي)، راشد أيمن، عبدالعزيز خليفة، محمد محمود، عبدالله محمد (الوصل)، حسن عبدالله، مامادو ندياي، حمد محمد، سعيد محمد، فيصل محمد، حسن إبراهيم (النصر)، راشد سالم (البطائح)، راشد ناصر، جاسم محمد، عمر خالد، محمود وسيم، ومحمد محمود، هزاع عمر، حمد ثاني(الشارقة).

وأضاف: «عناصر المنتخب الحالية تجمع بين عنصري الشباب والخبرة، والفرصة متاحة أمام الجميع لإثبات الكفاءة وتمثيل الوطن بشكل مثالي في الفترة المقبلة».

وقد بدأت المرحلة الأولى من الإعداد بمعسكر مفتوح في دبي على صالة نادي النصر، وفيها تحدث د. منير بن الحبيب مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة، وأن يتم التركيز حتى موعد المشاركة في بطولة وليام جونز على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب النواحي الفنية حتى يدخل منتخبنا التصفيات الآسيوية بحالة جيدة، وهناك حالة تركيز شديدة بين عناصر المنتخب لأهمية المرحلة المقبلة في مسيرة «الأبيض» القارية.

كان المنتخب قد خسر في أول مباراتين بالتصفيات الآسيوية أمام البحرين بنتيجة 64- 70، ومن سوريا 63- 78، ومباراة الجولة الثالثة بالمجموعة ستكون ضد منتخب لبنان يوم 22 نوفمبر المقبل.