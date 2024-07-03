«نوخذة أبوظبي الصيفي» يستقطب 100 مشارك

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن تجاوز أرقام المسجلين في برنامج «نوخذة أبوظبي الصيفي» 100 مشارك، مع توقعات بارتفاع عدد المسجلين بشكل أكبر مع نهاية فترة التسجيل في الرابع من يوليو المقبل.

وينطلق برنامج نوخذة أبوظبي بتنظيم من النادي ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي في ثلاث مناطق، هي كاسر الأمواج في أبوظبي ومدينة المرفأ وجزيرة دلما، التي تحتضن جزءاً من البرنامج الصيفي للمرة الأولى هذا الموسم.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج، الذي ينظمه النادي تدريبات للبحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية بشكل نظري وعملي، بالإضافة إلى تعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي وقراءة سرعة الرياح وكيفية التعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.

من جهته، أعرب خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي عن سعادته الكبيرة بأن يتجاوز عدد المسجلين في البرنامج 100مشارك، مؤكداً أن التفاعل الكبير مع برنامج «النوخذة» يثبت نجاح الفكرة التي يطبقها النادي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: «هدفنا هو نشر ثقافة الشراع بشكل أكبر وأن نصقل مهارة اللاعبين المميزين من أجل مشاركتهم لاحقاً عبر برنامج النوخذة، الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً، بالإضافة إلى أن فرق البحث عن المواهب في سباقات الشراع ستكون حاضرة من خلال البرنامج للبحث اللاعبين المميزين وتأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الكبيرة فئة 43 و60 قدماً، وأيضاً تأهيلهم بالشكل المناسب».

وأكد خليفة السويدي أن إقامة برنامج نوخذة أبوظبي في جزيرة دلما سيكون مختلفاً، حيث سيستمر حتى بداية العام الدراسي ولن يتوقف في الخامس عشر من أغسطس كما هو مقرر للبرنامج في أبوظبي والمرفأ، وقال: سيكون هناك استمرار للبرنامج في جزيرة دلما وسنعطي دروساً مكثفة لاحقاً مع بدء الموسم الدراسي.

وتوجه خليفة السويدي بالشكر إلى «أبوظبي البحرية»، الشريك في برنامج النوخذة الصيفي، مشيداً بالتعاون الكبير معهم طوال موسم النادي البحري في مختلف الأنشطة والبطولات.