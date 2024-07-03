ماركيز: عشت أياماً جميلة في أبوظبي وتعلمت الكثير من تجربة الوحدة

علي معالي (أبوظبي)

أشاد البرازيلي آلان ماركيز (33 عاماً)، لاعب نادي بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم حالياً، بالفترة التي قضاها في نادي الوحدة، وذلك أثناء مؤتمره الصحفي التقديمي له بعد التعاقد الرسمي للنادي البرازيلي معه.

قال ماركيز: «لعبت موسمين مع نادي الوحدة، وكانت تجربة جيدة للغاية في مسيرتي الكروية، وتعلمت منها الكثير من الدروس الكروية في مسيرتي التي استمرت لسنوات عديدة، سواء مع نادي فاسكو دا جاما أو بعد الانتقال للدوري الإنجليزي مع فريق إيفرتون الانجليزي وقبله نابولي وأودينيزي الإيطاليين».

وأضاف: «عشت أنا وأسرتي أياماً جميلة في أبوظبي، وحققت خلال مشواري مع الوحدة لقب بطولة محلية (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وكانت تجربة لا تُنسى في مشواري الكروي».

وكان آلان ماركيز قد لعب خلال موسمين مع نادي الوحدة 45 مباراة في موسمين بدوري أدنوك للمحترفين، بواقع 22 مباراة في الموسم الأول 2022-2023، وفي الموسم الثاني 2023-2024 شارك في 23 مباراة وسجل 3 أهداف، إضافة إلى 5 تمريرات ذهبية.

وتأتي عودة ماركيز إلى الملاعب البرازيلية بعد 12 عاماً في رحلة احتراف خارجية ما بين إيطاليا وإنجلترا والإمارات.

وقال: «انضمامي إلى بوتافوجو حُلمي الذي تحقق بالملاعب البرازيلية، حيث كنت أرغب منذ أن كان عمري 12 عاماً بأن أكون في صفوف هذا النادي الكبير، وتحقق ذلك بعد سنوات طويلة من اللعب في فاسكو دا جاما، ثم الانتقال لرحلة احتراف خارجية طويلة».

ويأتي التعاقد والإعلان الرسمي من جانب اللاعب والنادي البرازيلي، كتأكيد واضح بعدم عودة ماركيز إلى ملاعبنا، حيث كانت هناك محاولات من جانب نادي النصر لاستقدام اللاعب من جديد.