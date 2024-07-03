«مفاجأة».. إسبانيا الأكثر خشونة في «يورو 2024»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تتعدد الأرقام والإحصائيات الفنية الخاصة ببطولة «يورو 2024»، وبالتأكيد لفت المنتخب الإسباني الأنظار بقوته الهجومية وغزارة محاولاته التهديفية وقدرته على الجمع بين الاستحواذ والتمرير السريع المُباشر، وكذلك صلابته الدفاعية، لكن «المفاجأة» تمثّلت في رقم قد يبدو غريباً بالنسبة لطبيعة لعب «الماتادور»، المعروفة عنه منذ سنوات طويلة، حيث يتصدّر حالياً قائمة أكثر المنتخبات ارتكاباً للأخطاء ضد المنافسين في البطولة القارية، بـ57 «فاول»، وصحيح أنه يحتل في القائمة العامة المرتبة الثانية بعد منتخب النمسا، صاحب الـ61 خطأً، إلا أن خروجه من البطولة يترك «الإسبان» وحدهم متصدرين قائمة «الأكثر عنفاً» بين «الثمانية الكبار»!

والطريف أن المراكز الخمسة الأولى في تلك القائمة، شهدت إقصاء 4 من أصحابها، بينهم النمسا «المتصدر»، ومعه سلوفينيا صاحب الـ51 خطاً، سلوفاكيا «49» والدنمارك «48»، ويظهر المنتخب السويسري في المركز السادس، وهو الثاني في الترتيب بين المتواجدين بدور الـ 8، بـ47 خطأً، بفارق 10 أخطاء عن «الماتادور»، في حين يُعد البرتغال الأقل ارتكاباً للأخطاء بين المنتخبات الثمانية المتبقية في البطولة، بـ 33 «فاول» فقط.

المثير أن صحيفة «موندو ديبورتيفو» اهتمت بهذا الأمر كثيراً، حيث نشرت تقريراً تحليلياً من أجل تفسير تلك الإحصائية غير المتوقعة، خاصة في ظل حديثها عن مدى التطور الفني الذي يعيشه «لا روخا» تحت قيادة لا فوينتي حالياً، لكن رأت حسب تحليلها أن الأمر لا يندرج تحت «التكتيك غير الشريف»، لأن اللعبة باتت «جسدية» تعتمد كثيراً على الالتحام البدني، وهو ما يتطلب بذل الكثير من الجهد والجدية في آن واحد.

وبالتالي ترى الصحيفة أن هذا يُضاف إلى قوة المنتخب الإسباني، الذي يلعب كرة هجومية بـ «بهجة وإفراط»، لكن بعقل وحكمة في الحقبة الحالية، وقالت «موندو ديبورتيفو» إن رجال دي لا فوينتي ارتكبوا 15 خطأ في المباراة الواحدة، مقابل 10.5 في كأس العالم الماضية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 42% تعكس مدى شراسة وخطورة «أنياب الماتادور» في البطولة الحالية!

ويُمكن إضافة بعض الإحصائيات الفنية التي قد تؤكد صحة هذا التحليل، خاصة ما يتعلق بعدد البطاقات الملونة التي حصل عليها لاعبو إسبانيا، فرغم تواجدهم في المركز الثاني من حيث عدد الأخطاء المُرتكبة، إلا أن «الماتادور» أتى ضمن أقل 6 منتخبات حصدت البطاقات في البطولة حتى الآن، بالتساوي مع ألمانيا وفرنسا في رصيد 6 بطاقات صفراء، رغم ارتكاب «الماكينات» 46 خطأً، مقابل 37 فقط لـ «الديوك»، وهو ما يعني أن التدخلات القوية من جانب لاعبي «الماتادور» كانت فنية، وبعيدة عن الإيذاء أو العنف المفرط، بدليل عدم الحصول على أي بطاقة حمراء، وإذا أضفنا أن «الإسبان» أحد أكثر المنتخبات استعادة للكرة بسرعة كبيرة، بالتدخلات القوية في التوقيت الصحيح، بإجمالي 165 كرة، فهذا يوضّح أن «لا روخا» يعرف جيداً ما يقوم به من عمل، يجمع بين المهارة والسرعة والحسم والقوة.