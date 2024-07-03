«كواترو» يُطلق النسخة السابعة من «الأكاديميات الخليجية»

عجمان (الاتحاد)

كشف مركز كواترو الرياضي عن المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية في نسخته السابعة، والتي تقام برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي في الفترة من 5 حتى 11 يوليو الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد بمركز شباب عجمان.

حضر المؤتمر الصحفي أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد الله البكر، مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، وحمد عبيد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأمير الهاشمي، مدير إدارة التسويق في مجموعة لافيش للعطور راعي المهرجان، وناجي خميس ممثلاً لجمعية الإحسان الخيرية راعي المهرجان، وفادي شحاتة، المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي الراعي اللوجستي للمهرجان.

يشارك في البطولة 18 فريقاً من مختلف الدول الخليجية، وتضم 3 فئات، بطولة تحت 12 عاماً، وبطولة تحت 14 عاماً، ولأول مرة بطولة تحت 16 عاماً، وقدم عبد العزيز عبد الله مدير المهرجان وسالم خلفان مشرف البطولة شرحاً وافياً للوائح الفنية والتنظيمية، وتم إجراء مراسم القرعة للفئات الثلاث وتقسيم الفرق إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية اليمن السعيد من اليمن، وأكاديمية سفنتين فور من الكويت، وفي المجموعة الثانية: أكاديمية أوليه من البحرين، وسمارت الكروية من سلطنة عمان، أكاديمية نادي العين من الإمارات.

وفي فئة تحت 14 عاماً، تضم المجموعة الأولى الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية سفنتين فور، وأكاديمية سمارت الكروية، وفي الثانية أكاديميتان من العراق وهما ساوه الرياضية والعطار الرياضية، وأكاديمية أوليه من البحرين، وفي فئة تحت 16 سنة أوقعت القرعة الأكاديمية الأرجنتينية في المجموعة الأولى إلى جانب الجوهرة الرياضية من سلطنة عمان، وأكاديمية ليو (العراق)، وضمت المجموعة الثانية أكاديمية نادي العين، وأكاديمية سبورت فور أوول، وأكاديمية «بي وان» السعودية.

وكشف عبد العزيز عبد الله مدير المهرجان عن أن النسخة السابعة تتضمن بطولة تنافسية خاصة بالمهارات الكروية وبطولة للألعاب الإلكترونية ومعسكراً تدريبياً لجميع الفرق المشاركة للإعداد للموسم الرياضي الجديد، ودورة معتمدة للمدربين والإداريين، بالإضافة إلى مجلس رياضي حواري يناقش هموم الأكاديميات الكروية.