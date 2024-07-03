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الرياضة

الكشف عن تمثال إنييستا في الباسيتي

الكشف عن تمثال إنييستا في الباسيتي
3 يوليو 2024 15:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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شارك الإسباني إنييستا، والذي خاض الموسم الماضي، بقميص نادي الإمارات في «دوري أدنوك للمحترفين»، في احتفالية خاصة للكشف عن تمثال لـ «الساحر الإسباني»، من تصميم الفنان الإسباني خافير مولينا، بمسقط رأسه مدينة الباسيتي، وفي محيط «ملعب كارلوس بلمونت».
وعبر إنييستا عن سعادته بالاحتفالية التي شهدت حضوراً متميزاً لأفراد الأسرة، والمسؤولين ومجموعة من الجماهير، وقال في تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة (إنستجرام): «شكراً للسماح لنا بالعيش لحظات جميلة على المستوى الشخصي».
ويرتبط إنييستا وجدانيا بأسرته ومسقط رأسه كثيراً، وقال النجم الإسباني في تصريحات سابقة، أعقبت مشاركته في مباراة لمنتخب إسبانيا أمام جورجيا 2-0، ضمن تصفيات مونديال البرازيل 2014، أقيمت في «الباسيتي» خلال أكتوبر 2013: «انتابتني مشاعر فياضة للغاية، هؤلاء الناس يحملون حماساً شديداً تجاهي، وهو إحساس متبادل».
وعاش إنييستا طفولته المبكرة، في «الباسيتي» وهو لا ينساها أبداً، حيث قال ذات مرة: «أدخر والدي من أجره لثلاثة أشهر حتى يشتري لي حذاءً رياضياً، واليوم أملك المال، ولكن في كل مرة، أنظر فيها إلى زوج الأحذية ذلك، أعرف من أين أتيت».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
إسبانيا
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