العين يستعيد مبارك بعد «ثنائية الرجاء»



مراد المصري (أبوظبي)



استعاد العين خدمات المهدي مبارك، قادماً من الرجاء المغربي، بعد نهاية إعارته التي امتدت خلال الموسم الحالي، وشهدت نجاح اللاعب في حصد «ثنائية» الدوري والكأس، رفقة الفريق، إلى جانب الخروج بمكاسب إيجابية على صعيد عدد دقائق اللعب التي خاضها.

ولعب المهدي مبارك 27 مباراة بين الدوري والكأس، منها 23 مباراة تحديداً في الدوري، وقام بأدوار مهمة في الفريق، وإن كانت الإصابة التي تعرض لها خلال مايو جعلته يغيب عن بعض المباريات، إلا أنه تعافى بشكل إيجابي، وعاد إلى اللعب خلال يونيو الماضي.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن الرجاء حاول إقناع العين، بتمديد إعارة اللاعب لموسم آخر، إلا أن «الزعيم» قرر عودته إلى صفوفه وقيده في فئة المقيمين، علماً أن عقده يمتد إلى عام 2027.

واحتفل المهدي مبارك رفقة زملائه في الرجاء، باختتام الموسم بحصد «الثنائية»، عقب التتويج بلقب كأس المغرب، بعد الفوز في النهائي على الجيش الملكي 2-1، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يحزم حقائبه، تمهيداً للانضمام إلى المعسكر التحضيري الذي يقيمه العين خلال الشهر الجاري استعداداً للموسم الجديد.