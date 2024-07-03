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الرياضة

يحيى يواجه فرنانديز في «ليلة النزال»

يحيى يواجه فرنانديز في «ليلة النزال»
3 يوليو 2024 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يعود محمد يحيى، أول إماراتي يُشارك في بطولات يو إف سي إلى الحلبة، لمواجهة البرازيلي كاو فرنانديز ضمن ليلة النزال «ساندهاجن ضد نورمحمدوف» 3 أغسطس المقبل، في «الاتحاد أرينا»، بجزيرة ياس في أبوظبي.
ودخل يحيى تاريخ رياضات النزال في الإمارات، بعد التوقيع العام الماضي مع يو إف سي، أبرز منظمة فنون قتالية مختلطة عالمية، وسجل ظهوره الأول بفعالياتها في بطولة يو إف سي 294 «ماخاتشيف ضد فولكانوفسكي 2»، التي استضافتها أبوظبي خلال أكتوبر الماضي.
ويخوض يحيى «30 عاماً» نزالاً قوياً على أرضه وبين جمهوره أمام فرنانديز في فئة الوزن الخفيف، ويحمل سجلاً من 12 فوزاً و4 خسائر، وتحفل مسيرته بخبرة كبيرة في خوض النزالات بالمنطقة، خاصة في بطولات «محاربي الإمارات»، وأقيمت 12 من نزالاته الاحترافية الـ 16 على أرض الإمارات، ويسعى لحصد فوزه الأول في مواجهات يو إف سي ضمن الوزن الخفيف، الفئة التي تعد الأكثر تنافسية في البطولة.
بدوره، يسجل فرنانديز «29 عاماً»، ظهوره الثاني في مواجهات يو إف سي، خلال أغسطس المقبل، مدعوماً بسجل حافل من 8 انتصارات، مقابل خسارتين فقط، طامحاً إلى فوزه الأول في يو إف سي.
وتشهد ليلة النزال من يو إف سي في أبوظبي مواجهة حاسمة في وزن البانتام بين الأميركي كوري ساندهاجن والروسي عمر نورمحمدوف، صاحب السجل الخالي من الهزائم.
وخاض النجمان نزالات سابقة في أبوظبي، حيث شارك ساندهاجن، المصنف الثاني ضمن فئته، في نزالين في جزيرة ياس، حيث فاز في الأول على مارلون مورايس عام 2020، وحصل على جائزة أفضل أداء، ثم تحدى بيتر يان على اللقب المؤقت لوزن البانتام عام 2021، في مواجهة حماسية حازت جائزة أفضل نزال.
ويتمتع نورمحمدوف بسجل خالٍ من الهزائم مع 17 انتصاراً، ويصنف في المرتبة العاشرة في فئته، وسجل ظهوره الأول بنزالات يو إف سي في أبوظبي، عندما تغلب على منافسه سيرجي موروزف وحصد جائزة أفضل أداء، وتابع مسيرته بعدها انتزع انتصارات أخرى، ليحجز مكانه بين ألمع النجوم الواعدين في فئة وزن 135 رطلاً.

الإمارات
أبوظبي
محمد يحيى
جزيرة ياس
الاتحاد أرينا
يو إف سي
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