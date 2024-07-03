«الأولمبية الوطنية» تبحث التعاون مع اليابان



دبي (الاتحاد)



استقبل فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بدبي، جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، وماساهيرو شيريا الرئيس التنفيذي لشركة شكيبو اليابانية المتخصصة في إنتاج وتصدير الأقمشة والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يخدم الحركة الأولمبية في الإمارات واليابان، وينقلها إلى مستويات متقدمة، ويعود بالفائدة المرجوة على البلدين الصديقين في هذا الجانب؛ حيث تم مناقشة معطيات دورة الألعاب الآسيوية الـ20 التي تستضيفها محافظة إيتشي اليابانية وعاصمتها ناجويا عام 2026، وهي المرة الثالثة التي تنظم فيها اليابان هذا المحفل عقب دورتي طوكيو 1958 وهيروشيما 1994، مؤكدين على أهمية تواجد الإمارات في هذا الحدث القاري الكبير، باعتبارها شريكاً بارزاً في نجاح جميع النسخ السابقة من الدورة.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من ماساهيرو شيريا، عبر خلالها عن اعتزازه بتصميم الزي الرسمي للوفد الرياضي للإمارات المشارك بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من 26 من يوليو الجاري، إلى 11 أغسطس المقبل، إذ يظهر بها الوفد خلال حفلي الافتتاح والختام، إضافة إلى تصميم أعلام الإمارات وفرنسا بصورة جمالية لحملها ضمن فقرة استعراض الوفود.

وأكد جون إيمانيشي على متانة العلاقات التي تجمع الإمارات واليابان، منذ عقود طويلة، والتي شهدت طفرات كبيرة في جميع المجالات، معبراً عن سعادته بالقيام بكل ما يعزز تلك العلاقات، لا سيما وأن البلدين تجمعهما شراكات كبيرة وتعاون ممتد، وقال: «نتمنى التوفيق للوفد الرياضي الإماراتي في أولمبياد باريس، ونعتز بالحضور اليوم لاستعراض نماذج الملابس الخاصة بالرياضيين من الإمارات، والتي تم إنتاجها من خلال إحدى الشركات اليابانية المتخصصة».

من جانبه، رحب فارس المطوّع بالقنصل الياباني في دبي والإمارات الشمالية، ووفد شركة شكيبو، مثنياً على التصميمات عالية الجودة والخامات المميزة للملابس الرسمية للوفد الإماراتي في أولمبياد باريس، حيث تعد المرة الثانية التي تقوم فيها الشركات اليابانية بهذا العمل عقب أولمبياد طوكيو 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ما يعكس حرص الجانب الياباني على التواصل والتعاون للوصول إلى مخرجات تليق بالبعثة الرياضية التي تمثل الدولة في كبرى المحافل والاستحقاقات الأولمبية.

حضر اللقاء كل من نورة الجسمي، وسعادة عبدالعزيز السلمان، أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.