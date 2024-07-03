اتحاد الجو جيتسو يعتمد مشاركة المنتخب في 3 بطولات



أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو في الأردن خلال أغسطس المقبل، وبطولة العالم للجو جيتسو التي تستضيفها اليونان في أكتوبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند خلال نوفمبر، حيث يهدف المنتخب عبر مشاركته في هذه البطولات إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، واستدامة تحقيق المزيد من الألقاب للدولة على المستويين القاري والعالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، ومنصور الظاهري، وفهد علي الشامسي، أعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الإدارة التنفيذية بالاتحاد، مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وطارق عمر البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة.

واستهل عبدالمنعم الهاشمي الاجتماع بكلمة شكر وعرفان، توجّه بها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما الكبير للحركة الرياضية في الدولة، ورياضة الجو جيتسو بشكل خاص، مؤكداً أن هذا الدعم الاستثنائي رسّخ مكانة دولة الإمارات على قمة هرم الرياضة الآسيوية والعالمية، وقادها إلى تحقيق الإنجازات البارزة على المستويين القاري والدولي، فضلاً عن نجاحها في إستضافة وتنظيم أهم البطولات العالمية، بما عزز مكانة الدولة كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو.

وأشاد الهاشمي بالاستضافة المتميزة للنسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو في مايو بأبوظبي على الأصعدة كافة، لافتا إلى أن العاصمة أبوظبي تواصل دورها الريادي في إرساء معايير جديدة من الإبداع والابتكار في استضافة البطولات العالمية الكبرى، بشهادة الاتحاد الدولي للعبة.

ونوّه الهاشمي بالإنجاز المميز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني للكبار، واحتفاظه باللقب الآسيوي للعام الرابع على التوالي، محرزاً 18 ميدالية ملونة، مؤكداً أن هذا الإنجاز، تحقّق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومنظومة عمل متكاملة، وإستراتيجية هادفة، وجهد متواصل، ودعم شركاء ورعاة الاتحاد، وعلى رأسهم شركة «مبادلة للاستثمار» الراعي الحصري للمنتخب الوطني.

واستعرض المجلس أيضاً سير العمل في تنفيذ أجندة الاتحاد للموسم الرياضي للعام 2024، وعلى رأسها الإضافة النوعية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو التي تشهد تنظيم 5 جولات في الموسم الرياضي 2024، حيث أكد الهاشمي في هذا الصدد: «بطولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، والتي نشهد بكل فخر واعتزاز انطلاق أولى جولاتها اليوم تمثل فصلاً جديداً من فصول نجاح رياضتنا، وتعد إنجازاً آخر يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها الإمارات في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية، مؤكداً أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة، ما هو إلا ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

ومن ناحية أخرى، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا المنظمة للنسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل، برئاسة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي مديراً للبطولة، وشددّ على أن تكون النسخة 16 من البطولة بمثابة حدث عالمي استثنائي في رياضة الجو جيتسو مؤكداً استدامة التميز والابتكار.