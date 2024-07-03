الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبي تؤهل 6 رياضيين إلى «أولمبياد باريس»

دبي تؤهل 6 رياضيين إلى «أولمبياد باريس»
3 يوليو 2024 17:30

دبي (الاتحاد)
أسهمت المبادرات والمنافسات الرياضية العديدة، التي تقام في دبي على مدار العام في تأهل 6 رياضيين، حتى الآن، من مواليد دبي والمقيمين فيها، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في باريس نهاية الشهر الجاري، وهم الهندية تانيشا كليفورد كراستو في الريشة الطائرة، والفلسطيني يزن البواب، والباكستاني محمد أحمد دوراني، والسودانية رنا سعد الدين، والأردنية كارين بلبيسي، والإريترية كريستينا راش، في رياضة السباحة.
وعبرت تانيشا المولودة في دبي عن سرورها بالتأهل لتمثيل وطنها الهند في منافسات الريشة الطائرة الأولمبية، كما عبرت عن امتنانها لجهود مجلس دبي الرياضي لإطلاق برنامج وقت الريشة دبي الذي منحها الفرصة للتدريب وممارسة هذه الرياضة والتطور فيها حتى نالت بطاقة المشاركة الأولمبية.
وذكر والدها أن توفر المنشآت التدريبية المصممة وفق أعلى المعايير والرعاية والدعم لقطاع الرياضة في الأكاديميات والمدارس إلى جانب جودة التعليم الممتازة والمناسبة لأوقات الطلبة التي ساهمت في منح ابنته الفرصة للتدريب لساعات عديدة يومياً، والاستفادة من توفر المنافسات طوال العام وعلى جميع المستويات، وكذلك وجود المدربين والمختصين الذين ساهموا في منح ابنته الخبرات اللازمة لتطوير مستواها.
وتتدرب السباحتان كارين بلبيسي وكريستينا راش منذ سن البراعم في أكاديمية هاميلتون دبي التي كانت تتخذ من مجمع حمدان الرياضي مقراً لها حيث تعلمتا السباحة فيه وتطورتا وصولاً إلى تمثيل بلدهما في الأولمبياد، كما يتدرب يزن البواب، ومحمد أحمد دوراني ورنا سعد الدين في أكاديمية سبيدو دبي منذ سنوات البراعم، وخاض السباحون الخمسة منافسات جميع الفئات العمرية حتى الآن التي تقام في مجمع حمدان الرياضي وفي المنافسات الخارجية.
وسجل الرياضيون المتأهلون عدداً كبيراً من الألقاب والميداليات من خلال الفوز مع الأكاديميات التي يتدربون معها في دبي بالبطولات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية حتى تمكنوا من حجز بطاقة المشاركة في الأولمبياد.
وأصبحت دبي الوجهة المفضلة لأفضل الأكاديميات العالمية لتكون مقراً لها، كما تعد المحطة الرئيسية لأبطال العالم في مختلف الرياضات للتدريب وإقامة المعسكرات الدولية فيها استعداداً لخوض المنافسات في مختلف البطولات الدولية والأولمبياد، بفضل البنية التحتية القوية والمنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المواصفات الدولية.

أخبار ذات صلة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
«قفز الحواجز» يدخل مرحلة «الإعداد الأخير» في لندن
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 12:44
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©