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الرياضة

خوسيلو يأمل في إجبار كروس على الاعتزال!

خوسيلو يأمل في إجبار كروس على الاعتزال!
3 يوليو 2024 18:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أثبت منتخب إسبانيا الذي يقوده فنياً لويس دي لافوينتي، جاهزية استثنائية وتفوقاً ملحوظاً على كل المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا، وحقق 4 انتصارات متتالية عن جدارة واستحقاق، ثلاثة منها في دور المجموعات، وفوز في دور الـ 16 للبطولة، وسجل لاعبوه 9 أهداف، ولم يدخل مرماه إلا هدف واحد.
وتعتبر المواجهة الحاسمة «الجمعة» بين «الماتادور» الإسباني و«المانشافت» الألماني، في ربع نهائي البطولة نهائياً مبكراً جداً بين أكثر فريقين مرشحين للفوز باللقب.
وبهذه المناسبة، تحدث المهاجم الإسباني خوسيلو «34 عاماً» عضو المنتخب الإسباني للصحفيين قائلاً: منتخب بلادي يثق تماماً في إمكانات لاعبيه، وقدرتهم على تخطي عقبة أصحاب الأرض.
وأضاف: هذه المواجهة ستكون المباراة الأخيرة التي يلعبها توني كروس زميلي وصديقي السابق في ريال مدريد، قبل اعتزاله النهائي، في إشارة إلى أن منتخب بلاده سيحسم المباراة بالفوز على منتخب الدولة المنظمة.
وقال خوسيلو: توني نجم كبير وقدوة للاعبين بالتزامه وتفانيه ورؤيته الرائعة للملعب وتمريراته المتقنة، ولهذا ينبغي علينا مراقبته جيداً وعن قرب.
وأوضح خوسيلو صاحب أهم هدفين لريال مدريد في الموسم المنتهي، سجلهما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، في مرمى بايرن ميونيخ، وكانا سبباً في تأهل «الريال» إلى المباراة النهائية، وقال: تعلمت الكثير من كروس، بحكم اللعب إلى جواره في ريال مدريد، وهو نموذج يُحتذى به، ولكني أتمنى أن أحمله على الاعتزال الجمعة.
ورغم تعاطف خوسيلو المنتقل حديثاً إلى الغرافة القطري، مع توني كروس، وحبه الشديد له، إلا أنه يريد أن يضع نهاية لأحلامه بالنسبة لتحقيق اللقب الأوروبي.
واختتم حديثه بقوله: يجب أن نثق في أنفسنا، وأن نؤمن بحظوظ منتخبنا في إحراز اللقب، ولهذا ينبغي أن تكون مباراة الجمعة آخر مباراة في مشوار كروس الكروي.
ولم تترك شبكة مونت كارلو سبورت كلام خوسيلو يمر مرور الكرام، وإنما رجعت بالذاكرة إلى الوراء 18عاماً، وتحديداً في مونديال ألمانيا 2006، لتتحدث عن واقعة مماثلة، حيث كانت هناك مواجهة بين إسبانيا وفرنسا في دورالـ16، وكان النجم الفرنسي «الأسطورة» زين الدين زيدان قرر أن يعتزل الكرة بعد البطولة، وكان «زيزو» أسطورة حية في ريال مدريد، مثلما هو حال توني كروس، وخرجت الصحف الإسبانية وقتها بعناوين مشابهة لنفس الكلام الذي قاله خوسيلو بالنسبة لكروس، إذ قالت إنها ستحمل زيدان على التقاعد بعد المباراة في إشارة الى فوز «الماتادور» الإسباني على«الديوك»، وهو ما لم يحدث، وقاد زيدان منتخب بلاده إلى الفوز3-1، والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وقالت الشبكة: يبدو أن خوسيلو لا يتذكرهذه القصة، لأنه كان صغير السن وقتها، وحذرت منتخب إسبانيا من إمكانية أن يلعب كروس مباراة عمره، ويُخرج «الماتادور» من البطولة.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
توني كروس
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