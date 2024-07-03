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الرياضة

كروس: مباراة إسبانيا ليست الأخيرة!

كروس: مباراة إسبانيا ليست الأخيرة!
3 يوليو 2024 18:37

 
برلين (د ب أ)

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أبدى توني كروس لاعب وسط منتخب ألمانيا، ثقة كبيرة في أن مباراة إسبانيا بدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، لن تكون الأخيرة في مسيرته اللامعة.
وأنهى كروس «34 عاماً» مشواره مع الأندية، بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب دورتموند، قائلاً إنه سيعتزل كرة القدم نهائياً، بعد بطولة أمم أوروبا، حيث يحلم برفع الكأس مع ألمانيا في 14 يوليو الجاري.
وقال كروس في مؤتمر صحفي بمعسكر منتخب ألمانيا «لا أتوقع أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، لقد حددنا هدفنا بالفوز باللقب».
وأضاف «لقد كانت هناك شكوك كبيرة من جانب كل الأطراف قبل انطلاق البطولة، وحققنا الحد الأدنى من الهدف، ولم يعد بالإمكان حالياً الحديث عن كارثة».
وتراجع توني كروس عن قراره بالاعتزال الدولي في مارس الماضي، وقال في مايو الماضي إنه سينهي مسيرته بعد بطولة أمم أوروبا.
وفاز كروس بكأس العالم مع ألمانيا في 2014، والعديد من الألقاب مع ناديي بايرن ميونيخ وريال مدريد الذي يرتدي قميصه منذ 2014، وفاز معه بخمسة من ألقابه الستة في دوري الأبطال.
في المقابل لم تخسر إسبانيا أي مباراة في بطولة أوروبا أمام ألمانيا منذ عام 1988، وفاز الإسبان في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية في نهائي بطولة أوروبا 2008 وقبل نهائي كأس العالم 2010.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
توني كروس
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