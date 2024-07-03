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الرياضة

جوف.. «التأهل السهل» في ويمبلدون

جوف.. «التأهل السهل» في ويمبلدون
3 يوليو 2024 18:44

 
لندن (أ ف ب)

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تأهلت الأميركية كوكو جوف المصنّفة ثانية وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها الصريح على الرومانية أنكا تودوني 6-2 و6-1.
وتفوّقت جوف «20 عاماً» على منافستها المصنّفة 142 من دون صعوبة تُذكر، حيث خاضت تودوني مشاركتها الأولى في إحدى البطولات الكبرى.
وقالت جوف التي كسرت إرسال منافستها البالغة 19 عاماً خمس مرات «أنا سعيدة بالطريقة التي لعبت بها، وكان من الممكن أن أكون أكثر وضوحاً في بعض النقاط».
ستُواجه اللاعبة الأميركية التي برزت الى الساحة تحديداً في ويمبلدون، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، وتأهلت الى الدور الرابع عام 2019، متخطية مواطنتها فينوس وليامز، الفائزة بين الفرنسية كلارا بوريل، والبريطانية سوناي كارتال لمقعد في الدور ثمن النهائي.

التنس
إنجلترا
ويمبلدون
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