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الرياضة

«الملك جيمس» يجدد عقده بـ 104 ملايين دولار

«الملك جيمس» يجدد عقده بـ 104 ملايين دولار
3 يوليو 2024 18:49

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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توصل النجم ليبرون جيمس إلى اتفاق لتجديد عقده مع لوس أنجلوس ليكرز لموسمين جديدين، مقابل 104 ملايين دولار، حسب ما أفادت تقارير أميركية عدّة.
وقرر جيمس عدم تفعيل عامه الأخير مع ليكرز الأسبوع، في خطوة لم تكن بهدف الرحيل عن الفريق الذي أحرز معه لقب الدوري عام 2020، بل من أجل التوقيع على عقد جديد يسمح بتوفير المزيد من الأموال، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.
ويرغب جيمس الفائز بلقب الدوري أربع مرات، محطماً في طريقه غالبية الأرقام القياسية، الوجود لأطول فترة بجانب ابنه بروني الذي انتدبه ليكرز الخيار رقم 55 في الـ«درافت»، ليصبح ابن الـ19 عاماً، من ضمن أول ثنائي أب وابن في فريق واحد في تاريخ الدوري.
وكشف موقعا «إي أس بي أن» و«ذي أتلتيك» أن العقد الجديد لجيمس لا يتضمن بنداً يسمح بمبادلته، ما يعني أنّ ليكرز لا يستطيع إبرام أي صفقة تبادل من دون موافقته.
ويخوض جيمس الذي يعد أفضل هداف في تاريخ الدوري على الإطلاق، موسمه الـ 22 في 2024-2025.
وعانى جيمس لتكرار إنجازه مع الفريق الذي قاده إلى اللقب عام 2020 في المواسم الأخيرة، حيث خرج الفريق من الدور الأول لـ «بلاي أوف» الموسم الماضي.
واستعان ليكرز باللاعب السابق دجاي دجاي ريديك لتسلم مهمة الإشراف عليه، وذلك خلفاً لدارفين هام الذي أقيل من منصبه في أوائل مايو.

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ليبرون جيمس
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