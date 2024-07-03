مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر في اتحاد بناء الأجسام



دبي (الاتحاد)



وقع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية،، مذكرة تفاهم لتطوير وصقل الكوادر الرياضية.

وقع المذكرة، عبدالله حسن محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ومحمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبد العزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، المدير التنفيذي للمركز، بجانب عدد من ممثلي الجانبين.

وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها بمقر مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم برامج التطوير والثقافة.

ويسعى الجانبان إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع الرياضي وتطوير منظومة المهن الرياضية، عبر تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، حرص مجلس إدارة الاتحاد ولجانه على تقديم أفضل السبل لتعزيز التنمية المستدامة للرياضة الإماراتية، من خلال التعاون مع كافة الجهات الرياضية، ومنها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي الذي يقوم بدور محوري في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.

من جهته، أكد عبدالله حسن محيوه، أن المركز يفتح أبوابه للتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية، لضمان تقديم التأهيل المطلوب للعاملين في قطاع الرياضة الوطني، ويضع كل إمكاناته وخبراته لخدمة الجهات الرياضية.

من جانبه، أشاد عبد العزيز الحصان بدور الاتحاد وجهوده لتنظيم العمل، وبناء قاعدة علمية سليمة لاختبارات المدربين، لافتاً إلى أن المركز سيسهم بشكل فعال في وضع المناهج الدراسية، وتنفيذ الاختبارات النظرية والعملية، وفق أحدث الأساليب العلمية.

من ناحيته، نوه محمد عبد الرحيم المري، بالعلاقة القوية بين مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.