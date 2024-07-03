بايرن ميونيخ يقترب من ضم بالينيا



ميونيخ (د ب أ)



ذكرت قناة «سكاي» أن نادي بايرن ميونيخ الألماني اقترب من التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا، لاعب وسط فولهام الإنجليزي، وذلك بعدما فشل الفريق البافاري في ضمه العام الماضي.

وأوضح التقرير أن بايرن سيدفع مبلغ 46 مليون يورو «50 مليون دولار» مع إضافات، من أجل ضم اللاعب.

ويوقع بالينيا «28 عاماً» على عقد يبقيه في بايرن حتى عام 2028، وتكتمل الصفقة بعد إجراء الفحص الطبي الذي يتحدد بعد نهاية مباراة البرتغال وفرنسا في دور الثمانية بكأس أمم أوروبا الجمعة.

ولم يتم التأكيد الرسمي من الناديين، بايرن ميونيخ وفولهام، حتى الآن.

وكان بايرن يرغب في ضم لاعب خط الوسط الصيف الماضي، لكن الصفقة انهارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، بسبب عدم حصول فولهام على لاعب بديل له.

وكان روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، قد شجع البايرن على ضم بالينيا. وقال مارتينيز: «إنه ليس مجرد لاعب جيد لبايرن، إنه يمكنه تعزيز قوة الفريق، وهو يحسن أداء اللاعبين حوله، إنه يستحق كل ماهو جيد لاعباً وشخصاً».