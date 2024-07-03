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الرياضة

ألكاراز يقهر «حالة الضعف»!

ألكاراز يقهر «حالة الضعف»!
3 يوليو 2024 20:02

 
لندن (رويترز)

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كانت بداية كارلوس ألكاراز، حامل لقب بطولة ويمبلدون للتنس، مهتزة أمام الأسترالي غير المصنف ألكسندر فوكيتش، لكنه استعاد عافيته ليحقق الفوز 7-6 و6-2 و6-2، ويتأهل للدور الثالث.
وكسر ألكاراز إرسال منافسه، ليتقدم 4-2، بعد أن سدد فوكيتش بقوة في الشبكة، لكن اللاعب الإسباني أعاد التقدم لمنافسه المصنف 69 عالمياً، بعد ثلاثة أشواط، وكسر إرساله مرة أخرى في المجموعة الأولى.
وتعافى ألكاراز ليفرض شوطاً فاصلاً، وتقدم فيه 5-1، لكنه سمح لفوكيتش بالفوز بثلاث نقاط متتالية فقط، ليرفع مستواه مرة أخرى، ويفوز بالمجموعة، لتتنفس الجماهير الإسبانية الصعداء على الملعب رقم واحد.
ولم يمنح بطل فرنسا المفتوحة، الذي يسعى للحصول على لقبه الرابع ضمن البطولات الأربع الكبرى، فوكيتش أي فرص أخرى، وأنهى المجموعة الثانية بسرعة، قبل أن يفوز بالمجموعة الثالثة بسهولة. 

التنس
ويمبلدون
كارلوس ألكاراز
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