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الرياضة

«أبيض الشباب» إلى نهائي «غرب آسيا»

«أبيض الشباب» إلى نهائي «غرب آسيا»
3 يوليو 2024 20:18

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حجز منتخبنا الوطني للشباب مقعده في نهائي «النسخة الثالثة»، لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، المقامة حالياً بالسعودية، بعدما حول تأخره أمام الأردن بهدف، إلى فوز 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، في الدور نصف النهائي.
وتقدم منتخب الأردن بهدف أحرزه إبراهيم صبرة، في الدقيقة 45، قبل أن يعود «أبيض الشباب» في الشوط الثاني، ويدرك التعادل بهدف عيد الحمادي في الدقيقة 57، بعدما استفاد من الكرة الطولية للحارس علي الصفار، خلف دفاع المنافس، اسكنها المرمى بنجاح.
وأضاف «المتألق» محمد المنصوري الهدف الثاني لـ «أبيض الشباب» في الدقيقة 79، من رأسية متقنة، مترجماً عرضية عيد الحمادي من الجهة اليمنى، وهو الهدف الرابع للمنصوري، في صدارة هدافي المنتخب، في «غرب آسيا»، بعدما سجل «ثنائية» في مباراة الجولة الأولى بالدور الأول أمام البحرين 3-1، وهدفاً في مباراة الجولة الثانية أمام سوريا 3-0. 
ويعد التأهل للنهائي الثاني، في تاريخ مشاركات منتخبنا في بطولة «اتحاد غرب آسيا»، بعد الأول في النسخة الأولى، والتي استضافتها فلسطين عام 2019، حيث نجح «أبيض الشباب» وقتها في تخطي عقبة «أصحاب الأرض» في نصف النهائي بركلات الترجيح، 4-1، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر اللقب أمام العراق 2-4 بركلات الترجيح في النهائي.

الإمارات
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