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الرياضة

رومانيا تشكر ألمانيا على «السحر»!

رومانيا تشكر ألمانيا على «السحر»!
3 يوليو 2024 20:56

 
برلين (د ب أ)

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توجه المنتخب الروماني بالشكر لألمانيا على استضافتها للفريق في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك من خلال رسالة في غرفة ملابس الفريق عقب الخسارة أمام هولندا صفر-3، ، وتوديع البطولة من دور الستة عشر.
ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، الرسالة التي تركها الفريق الروماني في غرفة الملابس، وذلك عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.
وجاء في الخطاب: «أمم أوروبا 2024 هي واحدة من أهم تجاربنا في كرة القدم، ونحن سعداء أن ألمانيا استضافت ذلك الحدث».
وأضاف: «كل مباراة وكل شعور، وكل نتيجة جعلتنا نشعر معاً بسحر كرة القدم، شكراً لكم على منحنا ذلك الشعور بأننا في الوطن».
وأوضح الفريق الروماني أنه سيغادر البطولة، وهناك شعور بأن الفريق أعطى كل ما لديه للبلاد وأن اللاعبين «ممتنون لكل شيء مررنا به هنا».

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
رومانيا
هولندا
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