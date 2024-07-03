«الإمارات للدراجات» يحافظ على صدارة «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



حافظ فريق الإمارات للدراجات الهوائية، على صدارة الترتيب العام لـ «طواف فرنسا»، بقيادة نجمه تادي بوجاتشار، وذلك في ختام «المرحلة الخامسة» التي أقيمت اليوم الأربعاء، وسط أجواء ماطرة.

وتمسك بوجاتشار بصدارة الترتيب العام للفردي، ليواصل ارتداء «القميص الأصفر»، بعدما أصبح إجمالي التوقيت الخاص به، 23:15:14 ساعة، وهو ما جعل دراجي فريق الإمارات يواصلون التربع على صدارة الترتيب العام للفرق أيضاً، بإجمالي زمن 69:49:16 ساعة، في صدارة مزدوجة لـ «الفردي» و«الفرقي».

ومن المقرر أن تتواصل المنافسات، الخميس، بإقامة الجولة السادسة، التي تمتد لمسافة 163.5 كلم للطرق المستوية، من ماكون إلى ديون داخل الأراضي الفرنسية.

وبالعودة إلى المرحلة الخامسة، حقق البريطاني السير مارك كافنديش، رقماً قياسياً، بفوزه بالمرحلة رقم 35 في مسيرته بـ «طواف فرنسا» الدولي «تور دي فرانس»، وذلك بعدما حقق الفوز بالمرحلة الخامسة من السباق.

وبعد ثلاث سنوات من نجاحه في معادلة رقم إيدي ميركس في الفوز بـ34 مرحلة، وذلك عام 2021، نجح كافنديش الدراج البريطاني، في فض الشراكة في صدارة تاريخ المسابقة. وقال كافنديش: «أنا غير مصدق لما حدث نوعاً ما، لقد راهن علي فريق أستانا هذا العام، من أجل التأكد من وجودي في السباق، وقام مديري بذلك».

وأضاف: «إنها مغامرة كبيرة أن أشارك وأحاول الفوز بمرحلة واحدة على الأقل، وكانت مغامرة كبرى من مديري ألكسندر فينوكوروف، وهذا ما يظهر أنه متسابق كبير، ويدرك جيداً قيمة (تور دي فرانس)».

وقال كافنديش: «عليك أن تبذل قصارى جهدك، وقد فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة، وبالطريقة التي أردناها، وهذا يظهر في كيفية بنائنا للفريق والمعدات وكل التفاصيل الصغيرة».