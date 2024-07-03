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الرياضة

ليون يوقّع عقداً جديداً مع ساج إلى 2026

ليون يوقّع عقداً جديداً مع ساج إلى 2026
3 يوليو 2024 21:38

 
ليون (أ ف ب)

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وقّع المدرب بيار ساج عقداً جديداً مع ليون سادس الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم، لموسمين حتّى 2026، وفقاً لما أعلنه النادي.
تولّى ساج «45 عاماً» الإدارة الفنية مؤقتاً في 30 نوفمبر 2023، خلفاً للإيطالي فابيو جروسو، حين كان الفريق في المركز الأخير بسبع نقاطٍ فقط، قبل أن يصل به إلى المركز السادس.
وحصل ساج على المنصب حينها، بعدما كان مديراً للمركز التدريبي في النادي، وبات ثالث مدرب يشرف على ليون في الموسم الماضي، والسادس منذ ربيع عام 2019، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.
وأكّد ليون بقاء ساج في بداية يناير الماضي، بعدما انتعش الفريق بنتائج إيجابية، وأنهى الموسم، محققاً 46 نقطة في 22 مباراة، ما أهله إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلى جانب بلوغه نهائي الكأس المحلية، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري 1-2.
ويُخطط ليون إلى إقامة معسكر تدريبي في النمسا من 15 يوليو الحالي إلى 25 منه، يليه معسكر آخر في فرنسا من 5 إلى 8 أغسطس، علماً أنه سيلعب مباراة ودية مع أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي في لندن في 11 أغسطس.
وكان النادي فعّل خيار شراء عقد المهاجم الجزائري الدولي سعيد بن رحمة من وستهام الإنجليزي، كما لاعب الوسط البلجيكي الدولي أوريل مانجالا من نوتنجهام فورست الإنجليزي، بعدما لعبا في صفوف الفريق الفرنسي بالإعارة منذ يناير.

الدوري الفرنسي
ليون
باريس سان جيرمان
أرسنال
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