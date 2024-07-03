إيفان توني: منزعج من «التبديل»!

بلانكنهاين (د ب أ)



قال إيفان توني، مهاجم المنتخب الإنجليزي، إنه كان منزعجاً لدى دخوله بديلاً في اللحظات الأخيرة من مواجهة سلوفاكيا، بدور الستة عشر بكأس أمم أوروبا، لكنه تعهد بأن يكون جاهزاً في أي وقت يحتاجه فيه الفريق الذي يتطلع للبدء من جديد في البطولة المقامة حالياً في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن فريق المدرب جاريث ساوثجيت كان قريباً من وداع البطولة وتكرار سيناريو خروجه على يد آيسلندا منذ ثمانية أعوام، مع اقتراب نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مواجهة سلوفاكيا يوم الأحد الماضي. وبدا توني غاضباً، حينما أشركه مدرب المنتخب الإنجليزي في أول مباراة له بالبطولات الكبرى، بعد مرور أربع دقائق من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في المباراة التي أقيمت في جلسنكرشن، لكن هذا التغيير آتى ثماره.

وظهرت بصمة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، وسمحت لإنجلترا بتسجيل هدف التعادل لجود بيلينجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما قدم مهاجم برينتفورد تمريرة ذكية بالرأس لهاري كين الذي سجل الهدف الثاني في الشوط الإضافي ليفوز منتخب إنجلترا 2 -1.

وبسؤاله حول كيفية تعامله مع المدرب ساوثجيت قال توني: «من خلال الفوز، كل لاعب سيواجه صعوبة كبيرة، في عدم المشاركة في المبريات، ومع تبقي دقيقة واحدة على نهاية المباراة، تشعر بحاجاتك لوقت أطول من ذلك».

وأضاف: «لكننا نجحنا في تسجيل هدف التعادل، ومن ثم كان الأمر عائداً لي في أن أضع نفسي في المكان المناسب، وأن تتحسن حالتي المزاجية، وأن أمضي قدماً في المباراة، نجحت في فعل ذلك والمساهمة في الفوز».

وقال توني: «سيكون الأمر صعباً علينا جميعاً، لأننا اعتدنا على اللعب كل أسبوع مع أنديتنا، لذلك سيكون الأمر صعب دائماً، ولكن منذ بداية مسيرتي سلكت هذا الطريق، قبل أن أكون بديلاً وأتحلى بالصبر، وأعتقد أنه علي فعل ذلك مجدداً، وأتمنى أن أحصل على الفرصة مرة أخرى».