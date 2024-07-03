لاعب كندا يخضع لجراحة لعلاج «كسر الساق»

تكساس (رويترز)



قال الاتحاد الكندي لكرة القدم، إن تاجون بوكانان لاعب وسط المنتخب، خضع لجراحة في فورت وورث بولاية تكساس، لعلاج كسر أسفل الساق خلال التدريبات، استعداداً لمباراة دور الثمانية في كأس كوبا أميركا.

وتعرض بوكانان «25 عاماً»، الذي يلعب لنادي إنتر ميلان الإيطالي، للإصابة خلال جلسة تدريبية ألغيت بعد نقله في سيارة إسعاف.

وقال الاتحاد الكندي للعبة في بيان «نتمنى الأفضل لتاجون في عملية تعافيه، ونتطلع لرؤيته يعود إلى الملعب قريباً».

وشارك بوكانان، الذي خاض 40 مباراة دولية مع كندا، في جميع مباريات بلاده الثلاث في دور المجموعات في كوبا أميركا، حيث بلغت مراحل خروج المغلوب في ظهورها الأول بالبطولة.