الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب كندا يخضع لجراحة لعلاج «كسر الساق»

لاعب كندا يخضع لجراحة لعلاج «كسر الساق»
3 يوليو 2024 22:38

 تكساس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
سكالوني يهدد الإكوادور بـ «الإيذاء»!
كاكا لا يثق في البرازيل!


قال الاتحاد الكندي لكرة القدم، إن تاجون بوكانان لاعب وسط المنتخب، خضع لجراحة في فورت وورث بولاية تكساس، لعلاج كسر أسفل الساق خلال التدريبات، استعداداً لمباراة دور الثمانية في كأس كوبا أميركا.
وتعرض بوكانان «25 عاماً»، الذي يلعب لنادي إنتر ميلان الإيطالي، للإصابة خلال جلسة تدريبية ألغيت بعد نقله في سيارة إسعاف.
وقال الاتحاد الكندي للعبة في بيان «نتمنى الأفضل لتاجون في عملية تعافيه، ونتطلع لرؤيته يعود إلى الملعب قريباً».
وشارك بوكانان، الذي خاض 40 مباراة دولية مع كندا، في جميع مباريات بلاده الثلاث في دور المجموعات في كوبا أميركا، حيث بلغت مراحل خروج المغلوب في ظهورها الأول بالبطولة.

كوبا أميركا
أميركا
كندا
آخر الأخبار
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
الرياضة
الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
اليوم 12:46
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 12:44
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©