شكوك حول مشاركة ميسي أمام الإكوادور

هيوستن (أ ف ب)



تحوم الشكوك حول مشاركة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام الإكوادور، في ربع نهائي كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وفقاً لما ألمح إليه المدرب ليونيل سكالوني.

وغاب ميسي عن المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على بيرو 2-0 السبت الماضي، في الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بعدما اشتكى من من ألم في العضلة المقرّبة اليمنى.

ويخوض المنتخب المتوّج بكأس العالم 2022 حصة تمرينية، حيث يتخذ سكالوني قراراً بعد ذلك.

قال في مؤتمر صحفي «ننتظر بضعة ساعات ونتخذ القرار، من الأفضل دائماً أن يكون لديك يوماً إضافياً».

وأشار سكالوني إلى أنه سيأخذ رأي ميسي حول جاهزيته للمباراة.

وأضاف «في حال لم يكن جاهزاً، ونبحث عن الخيار الأفضل للفريق، أتحدث معه، أعتقد أنه من العادل أن يأخذ وقته ويتمرن قدر الإمكان».