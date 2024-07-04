الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سينر ينجو من لقاء «المواطنة»!

سينر ينجو من لقاء «المواطنة»!
4 يوليو 2024 07:52

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!
إيفان توني: منزعج من «التبديل»!


نجا يانيك سينر المصنف الأول عالمياً من مواجهة إيطالية خالصة أمام ماتيو بريتيني، ليحجز مقعده في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس.
وتفوق سينر في أول مجموعتين، بعد شوطين فاصلين تحت سقف مغلق، لكنه تعرض لصدمة من بريتيني، قبل أن ينتصر 7-6 و7-6 و2-6 و7-6.
وبدا بريتيني، الذي كان وصيفاً لنوفاك ديوكوفيتش في 2021، لكنه عانى من الإصابات العام الماضي، ويحتل الآن المركز 59 عالمياً، قادراً على فرض مجموعة فاصلة ببعض الأداء القوي.
وكان سينر المصنف الأول مهزوزاً، عندما تسببت بعد الأخطاء في الضربات الأرضية، إلى كسر إرساله في بداية المجموعة الرابعة، لكنه تمكن من استعادة السيطرة في الوقت المناسب.
وأنقذ بريتيني نقطة لحسم المباراة، عندما كان يرسل، والنتيجة 5-6 في المجموعة الرابعة، وسدد ضربة أمامية، ليبدأ الشوط الفاصل الثالث في صراع ممتع.
وتفوق بريتيني صاحب ضربات الإرسال القوية هذه المرة، لكن مرة أخرى كان سينر هادئاً، عندما كان من المهم حسم المباراة.
وقال سينر، الذي احتضن صديقه ومواطنه بحرارة عند الشبكة، «كان من الصعب للغاية مواجهة ماتيو في الدور الثاني في مثل هذه البطولة المهمة، وكانت مباراة عالية المستوى، ولعبنا بشكل جيد وفي الأشواط الفاصلة الثلاث، كنت محظوظاً بعض الشيء، كنت أعرف أنني يجب أن أرتقي بأدائي، فهو متخصص في الملاعب العشبية، كانت هناك بعض التقلبات في الأداء، وهذا أمر طبيعي، لكني سعيد بالوصول للدور التالي».
ويواصل سينر «22 عاماً»، والذي عزز سجله أمام زملائه الإيطاليين إلى 14 فوزاً، دون هزيمة، سعيه لإضافة لقب ويمبلدون إلى بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام أمام الصربي ميومير كتسمانوفيتش «الجمعة». 

التنس
ويمبلدون
إنجلترا
نوفاك ديوكوفيتش
آخر الأخبار
فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!
الرياضة
فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!
اليوم 14:02
صندوق الوطن يطلق برنامج "فرسان القيم" لطلاب 5 جامعات
علوم الدار
صندوق الوطن يطلق برنامج "فرسان القيم" لطلاب 5 جامعات
اليوم 13:58
«أبوظبي للتنقل»: خدمة «أبوظبي لينك» تشهد إقبالاً متزايداً
علوم الدار
«أبوظبي للتنقل»: خدمة «أبوظبي لينك» تشهد إقبالاً متزايداً
اليوم 13:52
دبا الحصن يضم حدادي
الرياضة
دبا الحصن يضم حدادي
اليوم 13:44
بطولة أبوظبي للسلة الثلاثية المجتمعية تنطلق السبت
الرياضة
بطولة أبوظبي للسلة الثلاثية المجتمعية تنطلق السبت
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©