كاكا لا يثق في البرازيل!



برازيليا (د ب أ)



أكد النجم البرازيلي المعتزل كاكا، أن صعود منتخب بلاده إلى دور الثمانية ببطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، بعد احتلال وصافة مجموعته، في مرحلة المجموعات بالبطولة، يثير الشكوك بشأن طموحات الفريق في المسابقة القارية. وصعد المنتخب البرازيلي لمرحلة خروج المغلوب في البطولة القارية، المقامة حالياً بالولايات المتحدة، بعدما احتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، ليضرب موعداً نارياً مع أوروجواي في دور الثمانية للمسابقة.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالتعادل بدون أهداف مع كوستاريكا، ثم تغلب 4 -1 على باراجواي بالجولة الثانية، فيما تعادل 1-1 مع كولومبيا، في ختام لقاءاته بالدور الأول، ليحصل على 5 نقاط فقط من إجمالي 9 نقاط متاحة.

وقال كاكا: «البرازيل في كل مرة تدخل فيها لخوض بطولة، تسعى دائماً للفوز وهذا مطلب الجميع، النقاد واللاعبون أيضاً يريدون الانتصار، وهم موجودون من أجل ذلك».

وشدد كاكا في تصريحاته، التي نقلها موقع «داريو آس» الإلكتروني الإسباني: «عدم تصدر البرازيل لمجموعتها يترك هذا الشك»، ورغم ذلك، يعتقد صانع الألعاب، الفائز بكأس العالم 2002 وكأس القارات عامي 2005 و2009 مع منتخب البرازيل، أن بلاده ما زالت تملك الفرصة للتتويج بلقب كوبا أميركا للمرة العاشرة.

وقال كاكا: «لقد رأيت لاعبين رائعين ينجحون على الساحة العالمية مع أنديتهم، وأريد أن أرى هؤلاء اللاعبين ينجحون في الفريق الحالي لمنتخب البرازيل».

وقام كاكا بتحليل أداء منتخب البرازيل، خلال مشواره في كوبا أميركا حتى الآن، حيث قال: «كانت مباراة صعبة للغاية أمام كوستاريكا، مع منافس منظم للغاية، ولعب بشكل جيد، لم تهز البرازيل الشباك، لكنها استحوذت على الكرة».

وفيما يتعلق بلقاء البرازيل وباراجواي، أوضح كاكا: «في المباراة الثانية قدم فينيسيوس جونيور أداءً رائعاً، وكان هو بطل اللقاء».

واختتم كاكا حديثه عن المواجهة أمام كولومبيا في الجولة الأخيرة، حيث قال: «كانت المجموعة جيدة جداً، لكن اللقاء لم ينته كما أردنا، ولكن يمكننا المضي قدماً».