سكالوني يهدد الإكوادور بـ «الإيذاء»!

واشنطن (د ب أ)

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنه لا يهتم بنتائج المواجهات السابقة التي جمعت فريقه مع الإكوادور، قبل لقائهما المرتقب في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، مؤكداً أن فريقه سيعمل على إلحاق الضرر بمنافسه.

ويلتقي منتخب الأرجنتين «حامل اللقب» مع نظيره الإكوادوري في دور الثمانية للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، في مدينة هيوستن.

وصرح سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة صباح الجمعة: نبحث عن طريقة لإيذاء منافسنا، هذه هي طريقتنا دائماً».

وأضاف سكالوني: «المباريات ليست متماثلة، يتعين علينا أن نبحث عن طرق مختلفة لإلحاق الضرر بمنافسينا، لا أعرف ما إذا كان من الجيد أم لا أن نواجه الإكوادور من جديد».

وأكد المدرب الفائز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم عام 2022 بقطر: «أنا لا أؤمن بالإحصائيات، الإكوادور فريق يعمل بشكل جيد للغاية، ولديه لاعبين جيدين للغاية ومدرب جيد».

ولم يخسر منتخب الأرجنتين، الذي يطمح لبلوغ المربع الذهبي للنسخة الخامسة على التوالي في كوبا أميركا، أمام نظيره الإكوادوري مطلقاً في مبارياتهما الـ16 السابقة التي جرت بينهما بالبطولة، حيث حقق منتخب «راقصي التانجو» 11 فوزاً مقابل 5 تعادلات.

ويعود آخر انتصار للأرجنتين على الإكوادور في المسابقة إلى النسخة الماضية، عندما فاز رفاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 - صفر، قبل أن يشقوا طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخهم.

وألقى سكالوني الضوء على الأوراق الرابحة في فريقه، حيث قال: «هناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في مناطق مختلفة من الملعب، أليكسيس ماك أليستر يمكنه اللعب في مركزين أو ثلاثة مراكز مختلفة، لديه نهج تكتيكي وهدف، ولهذا السبب يلعب أحياناً إلى الأمام أو إلى الخلف، هو لاعب ذكي ونحن نحب ذلك».

وأضاف: لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز في حالة جيدة، كلاهما كانا قادرين على التحول، آمل أن يستمرا على هذا المنوال، نحن راضون للغاية عن مساهمة كليهما».

وافتتح ألفاريز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أهداف الأرجنتين في كوبا أميركا 2024 في مرمى كندا، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز باقي الأهداف الخمسة التي أحرزها المنتخب الأرجنتيني في المسابقة حتى الآن.

ويتصدر لاوتارو مارتينيز ترتيب هدافي النسخة الحالية للبطولة برصيد 4 أهداف، حيث يتفوق نجم إنتر ميلان الإيطالي بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه.

وتحدث سكالوني أيضاً عن نجاح المدربين الأرجنتينيين مع منتخبات أميركا الجنوبية، حيث كان من بينهم مارسيلو بييلسا وفرناندو باتيستا ونيستور لورينزو، الذين قادوا منتخبات أوروجواي وفنزويلا وكولومبيا على الترتيب للصعود للأدوار الإقصائية في النسخة الخالية لكوبا أميركا.

وقال المدرب الأرجنتيني: «منتخبات أميركا الجنوبية تولي اهتماماً كبيراً للمدربين الأرجنتينيين وهذا أمر جيد، أعرفهم وهم أشخاص طيبون، وأنا سعيد لأنهم يقومون بعمل جيد».

وكان منتخب الأرجنتين صعد لمرحلة خروج المغلوب في المسابقة، التي يتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها مع منتخب أوروجواي برصيد 15 لقباً، عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة.

وانتصر المنتخب الأرجنتيني 2-صفر على كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يفوز 1- صفر على تشيلي في الجولة الثانية، ثم 2 -صفر على بيرو في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات.