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الرياضة

الوصل يخوض 5 مباريات في هولندا

الوصل يخوض 5 مباريات في هولندا
4 يوليو 2024 10:03

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، عن برنامج تحضيرات الفريق الأول للموسم الجديد، الذي يتطلع خلاله إلى مواصلة النجاحات، بعدما حصد «ثنائية» دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الموسم الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق الفحوص الطبية والتجمع الداخلي يوم السبت المقبل، على أن يتوجه الفريق إلى إقامة معسكر خارجي في هولندا، بداية من 10 من يوليو الجاري.
ويتخلل المعسكر خوض 5 مباريات، بداية من لقاء أياكس 18 يوليو، إلى جانب فرق أخرى يتم تحديدها لاحقاً.
وتعود بعثة «الإمبراطور» إلى أرض الوطن 2 أغسطس، على أن يستأنف الفريق تدريباته الداخلية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 أيام، تمهيداً لانطلاق الموسم في منتصف أغسطس.
ويركز الوصل في الوقت الحالي، على تعزيز صفوفه بطريقة «متأنية»، وذلك من خلال السعي لمواصلة رفع جودة الفريق في المراكز التي يحتاج لها، من دون القيام بتعاقدات تكون مجرد «كمالة عدد»، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في التدرج الإيجابي الذي عرفه «الفهود» على مدار المواسم الأخيرة، والتي ارتقى فيها مستوى الفريق، وارتفع معها سقف الطموحات، واستعاد «الأصفر» طعم التتويج بالألقاب بعد طول غياب.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
هولندا
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