الحمادي مديراً لفريق خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم، عن تعيين أنور الحمادي مديراً للفريق الأول، وذلك تقديراً لخبرته الكبيرة لاعباً سابقاً ومدرباً للصالات، ويملك خبرة فنية كبيرة، وقام الدكتور عمار راشد علاي النقبي، رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد مع الحمادي.

وبدأ الحمادي مهمته في بداية فترة الإعداد الأولى، والفحوص الطبية المعتمدة، والتدريبات الأولى، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا.

وأعرب الحمادي عن شكره وتقديره لإدارة خورفكان، مشيراً إلى أنه يبذل قصارى جهده لخدمة الفريق واللاعبين، مؤكداً أنه ليس غريباً على النادي، لأنه ابن من أبنائه، ومستعد لخدمته في أي مكان يحتاجه.