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الرياضة

«قفز الحواجز» يدخل مرحلة «الإعداد الأخير» في لندن

«قفز الحواجز» يدخل مرحلة «الإعداد الأخير» في لندن
4 يوليو 2024 11:08

 
لندن (وام)

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يدخل منتخب الفروسية لقفز الحواجز، مرحلة الإعداد الأخيرة، قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، ببرنامج تدريبي شامل، خلال الفترة القادمة، في العاصمة البريطانية لندن، قبل التوجه إلى فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وتقام فعاليات قفز الحواجز في الألعاب الأولمبية باريس 2024 مطلع أغسطس المقبل، وتنطلق بمنافسات الفرق بمشاركة 20 فريقاً، يمثل كل منهم 3 فرسان، تعقبها منافسات الفردي 5 و6 أغسطس بمشاركة 75 فارساً.
وأكمل المنتخب مراحل متدرجة من الاستعداد المكثف، للمشاركة في الأولمبياد، بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
ونجح فرسان المنتخب في تحقيق نتائج متميزة في آخر بروفة للفرق بالعاصمة التشيكية براغ الأسبوع الماضي، بحصد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم للفرق، بمشاركة 15 دولة، وحقق الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي المركز الثالث، في شوط الجائزة الكبرى، بينما ظفر زميله علي حمد الكربي بالمركز السادس.
وحصد الفارس عبد الله المري المركز الثالث بشوط الجائزة الوسطى، في اليوم الختامي للبطولة.
وأكد محمد الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، أن المنتخب دخل مرحلة العد التنازلي، قبل الانتقال إلى باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وذلك من خلال مواصلة البرنامج التدريبي، ومنح الخيول فترة الراحة المقررة، حسب خطة الجهاز الفني بعد المراحل السابقة من الاستعداد في بطولات أوروبا، والمعسكرات التي أقيمت في كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

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