شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»



أبوظبي (الاتحاد)



كرمت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة البادل تنس، ضمن درع معالي القائد العام للتفوق الرياضي موسم 2023-2024، والتي نظمها قسم المسابقات والمنتخبات بمركز التربية الرياضية الشرطية، وأقيمت في مبنى مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة متميزة من اللجان الرياضية بالقطاع الشرطية بشرطة أبوظبي.

وفاز بالمركز الأول قطاع الأمن الجنائي، وحاز قطاع العمليات المركزية المركز الثاني، وحصل قطاع الأمن الجنائي «c» على المركز الثالث، وشارك في البطولة 40 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية.

وأشاد العميد محمد حسين خوري، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، نائب رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، خلال تكريم الفائزين بجهود اللجان التنظيمية، وثمن دعم القيادة الشرطية، وتحفيزها على ممارسة رياضة البدل والأنشطة الرياضية بشكل عام، مؤكداً أهمية هذه البطولات لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للعمل الميداني، ولما لها من دور كبير في رفع مستوى اللياقة البدنية.

وأكد العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة، حرص واهتمام القيادة الشرطية بتنظيم رياضة البادل تنس، وتحفيز اللاعبين وممارسي هذه الرياضة المحبوبة عالمياً، مشيداً بالنتائج المتميزة للبطولة التي شهدت تنافساً كبيراً بين اللاعبين في أجواء حماسية متميزة.