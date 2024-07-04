حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «آس» الإسبانية النقاب عن أن ريال مدريد ينوي إقامة حفل تقديم «أسطوري» لنجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي، عند وصوله إلى العاصمة الإسبانية 16 يوليو الجاري، في أعقاب انتهاء كأس الأمم الأوروبية المقامة حالياً في ألمانيا، وبعد أن أصبح لاعباً رسمياً في «الريال».

وقالت الصحيفة، إن مبابي سيشهد استقبالاً لا مثيل له، لأنه أحد نجوم «الجلاكتيكس» الجدد في «السانتياجو برنابيو»، الذي يتحول وقتها إلى مسرح كبير لاستقبال بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، وهو استقبال لم يحظ به أي نجم آخر في تاريخ النادي.

وأضافت الصحيفة أن «فتى بوندي المدلل» سيشعر للوهلة الأولى، بأهمية توقيعه لريال مدريد، وتطأ قدماه أرضية استاد «سانتياغو برنابيو» في حضور أكثر من 80 ألف متفرج، مرتدياً القميص الرسمي الذي يلعب به الفريق في الموسم الجديد 2024-2025، ويحمل رقم 9، والذي سبق لمواطنه «الأسطورة» كريم بنزيمة، أن ارتداه وحقق به العديد من الألقاب والإنجازات، وآخرها حصوله على الكرة الذهبية ودوري الأبطال الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى إقامة ممر أو معبر من غرفة الملابس، حتى المسرح الكبير الذي يُقام في أقصى شمال الاستاد، على أن يخرج مبابي، ليمشي على هذا المعبر، ويُحاط بالنيران على جانبي الملعب، بينما يعزف الموسيقيون في الفرقة الموجودة لهذا الغرض، موسيقاهم لحظة دخوله إلى أرض الملعب. ويشارك عدد كبير من الكاميرات البانورامية في تصوير المشهد من كل الزوايا.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريزرئيس النادي سيكون «سيد» هذا الاحتفال، وعلى رأس الحضور، برفقة بيري الرئيس الشرفي للنادي، بينما يجلس المدعوون على المسرح المقام على أرض الملعب.

وتقوم الشاشات العملاقة بالملعب ببث فيديوهات لمشوار هداف كأس العالم الأخيرة 2022، وبوجه خاص فيديوهات مونديال 2018 بروسيا، الذي حصل منتخب «الديوك» على كأسه قبل 6 سنوات.

ويتضمن برنامج الحفل ألعاباً نارية ومفاجآت عديدة أخرى يشهدها هذا الاحتفال الأسطوري.