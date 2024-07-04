«دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)



وجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع الرياضي في دبي بصفة عامة، والرياضات البحرية بوجه خاص، مما أسهم في التميز والريادة على كافة المستويات، بصورة تعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً مشعاً بالرياضة.

وثمن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كذلك اهتمام ومتابعة المسؤولين في مجلس دبي الرياضي، من خلال تحفيز وتشجيع الأندية الرياضية في الإمارة، لتحقيق التميز والريادة والدفع بالمنظومة الرياضية في دبي، لمزيد من الإنجازات على كافة المستويات.



وناقش مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الاجتماع التحضيرات والتجهيزات لموسم 2024-2025، وسبل الارتقاء بالفعاليات، ومواصلة التميز في تنظيم واستضافة الفعاليات، ومن بينها الأحداث العالمية المرتقبة في «روزنامة» الموسم، وأهمها الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- 2024، والتي يستضيفها النادي من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل.

وتمنى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق، لمتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- زورق فيكتوري 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي الذي يتأهب للسفر إلى إيطاليا للمشاركة في الجولة الثانية المقررة في مدينة باليرمو -سيسلي من 19 إلى 21 يوليو الجاري

واسند مجلس إدارة النادي رئاسة وفد النادي في الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- لعضو مجلس إدارة النادي محمد عبدالله حارب الفلاحي، والذي يتواجد إلى جانب الجهازين الفني والإداري للفريق، من أجل مساندة الفريق، في إطار جهود مجلس الإدارة لتحفيز المتسابقين، وتوفير أفضل الظروف والأجواء، من أجل تحقيق التميز.

واستعرض الاجتماع النتائج التي سجلها فريق الفيكتوري، في الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1» التي جرت في مدينة أولبيا الإيطالية وواجه خلالها الفريق ظروفاً فنية لم تسعف زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك المنافس على الصدارة من إكمال السباق فيما أنهى زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الفهيم السباق في المركز السابع.

ووجه مجلس إدارة النادي الجهازين الإداري والفني لفريق الفيكتوري، بمضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لتجهيز زوارق الفيكتوري بشكل أفضل، للاستمرار في مشوار البطولة العالمية، حيث يحتل زورق «فيكتوري 4» المركز الثالث بنهاية الجولة الثالثة برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني زورق فيتنام 1 و15 نقطة عن المتصدر زورق الشارقة 17.