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الرياضة

الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!

الصحف الإسبانية تطالب «الماتادور» بـ 28 مليون يورو!
4 يوليو 2024 12:46

 
عمرو عبيد (القاهرة)

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نشرت عدة صحف إسبانية، منها «أس» و«سبورت»، تقارير حول الجوائز المالية التي ضمنتها المنتخبات المشاركة في «يورو 2024» حتى الآن، وكتبت كلتاهما عن تصدّر «لا روخا» القائمة المالية الحالية في البطولة، بـ16.250 مليون يورو، لأنه الوحيد الذي خرج من دوري المجموعات بـ3 انتصارات و«علامة كاملة»، أهدته 3 ملايين آنذاك، لتُضاف إلى 9 ملايين و250 ألفاً، حصل عليها بمجرد تأهله إلى البطولة والمشاركة فيها، ثم زاد عليها مليوناً ونصف المليون، بعدما صعد إلى دور الـ16، ثم 2.500.000، بعد ضمان مقعده في رُبع النهائي، لتصف «أس» منتخب بلدها بـ«ملك أموال اليورو».
وأكدت الصحف الإسبانية، أن «الماتادور» هو الوحيد في النُسخة الحالية القادر على جني «الجائزة الكبرى» كاملة، المُمثلة في 28.25 مليون يورو، حال نجاحه في تخطي عقبة «الألمان» وبلوغ نصف النهائي، ووقتها سيجني 4 ملايين يورو إضافية، وتبقى عقبتان فقط في طريقه نحو اللقب، إذ يواجه الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال بعدها، وإذا نجح في تجاوز عقبة أحد «الجارين»، فهذا يعني أنه ضمن على الأقل 5 ملايين أخرى بتواجده في المباراة النهائية، وسيكون الفوز في النهائي بمثابة إعلان تتويجه ملكاً للبطولة، فنياً ومالياً، لأنه في ذلك الوقت سيكون إجمالي الجائزة المادية التي تنتقل إلى خزينته بعد البطولة، 28 مليوناً و250 ألف يورو «بالتمام والكمال».
وترى الصحف المحلية في إسبانيا أن الفضل في ذلك، إذا تحقق، سيعود وقتها إلى الأداء الرائع والنجاح الكبير الذي ظهر عليه «لا روخا» في مرحلة المجموعات، الذي ضمن له «العلامة الكاملة المالية» أيضاً بجانب الـ9 نقاط، ثم مواصلة الطريق بقوة في الأدوار الإقصائية، وهو ما يضعه حتى الآن في الصدارة، متفوقاً على «الماكينات»، منافسه المُقبل، الذي يملك في رصيده الحالي 15.750.000 يورو، وهو ما يقل عن «الماتادور» بفارق نصف مليون يورو، بعد تعادله في المباراة الأخيرة بدوري المجموعات.
وتأتي 5 منتخبات في المرتبة التالية، نجحت في جمع 15 مليوناً و250 ألفاً، مع اختلاف الطريقة، حيث جنى منتخبا البرتغال وتركيا تلك الأموال بانتصارين في دوري المجموعات، بقيمة 2 مليون يورو، ثم جوائز التأهل إلى دوري الـ16 والثمانية، في حين جمعتها منتخبات فرنسا وإنجلترا وسويسرا، بالفوز في مباراة واحدة «مليون»، والتعادل مرتين «مليون»، خلال الدور الأول، وإضافات الاستمرار حتى رُبع النهائي، بينما تأخر منتخب هولندا في القائمة بسبب هزيمته في مباراة بدوري المجموعات، ليجني مليوناً ونصف المليون فقط ويصبح الإجمالي 14.750.000 يورو.
وبين المغادرين من دور الـ16، تساوت 7 منتخبات في رصيد 12.250 مليون، ولم يُغرّد خارج السرب سوى النمسا ب12.750 مليون بفضل انتصاريه في الدور الأول، وكان كل من الدنمارك وسلوفينيا قد أضاف مليوناً ونصف إلى رصيده ب3 تعادلات في تلك المرحلة، وبجانب مكافأة المشاركة في البطولة، لم تتمكن بولندا وألبانيا وأسكتلندا والتشيك من إضافة أكثر من 500 ألف يورو بتعادل وحيد في دور المجموعات، لتحتل جميعها المراكز الأخيرة برصيد 9.750.000 يورو.

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