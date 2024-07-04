سليم عبدالرحمن يطالب بلقب «غرب آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)



أثنى سليم عبدالرحمن مدرب منتخب الشباب، على المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة الأردن في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلوه، معتبراً أن الفوز من أهم الخطوات التي تحققت في مشوار «أبيض الشباب» في البطولة، التي يسعى من خلالها لتأكيد جدارته، وسط منتخبات قوية ومتطورة.

وطالب المدرب اللاعبين بالتركيز أكثر في مباراة الجمعة أمام المنتخب السعودي الذي يقدم مستويات عالية، مشدداً على أهمية تلك المواجهة، وضرورة الفوز فيها لحصد لقب النسخة الثالثة للبطولة.

وأشاد سليم عبدالرحمن باهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمنتخب، ووجود أعضاء من المجلس مع البعثة في الطائف يتابعون «أبيض الشباب»، ويحفزون اللاعبين على حصد النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين في المنتخب سيكونون رافداً جديداً للمنتخبين الأولمبي والأول.