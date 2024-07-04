الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سليم عبدالرحمن يطالب بلقب «غرب آسيا»

سليم عبدالرحمن يطالب بلقب «غرب آسيا»
4 يوليو 2024 13:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دبا الحصن يضم حدادي
بطولة أبوظبي للسلة الثلاثية المجتمعية تنطلق السبت


أثنى سليم عبدالرحمن مدرب منتخب الشباب، على المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة الأردن في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلوه، معتبراً أن الفوز من أهم الخطوات التي تحققت في مشوار «أبيض الشباب» في البطولة، التي يسعى من خلالها لتأكيد جدارته، وسط منتخبات قوية ومتطورة.
وطالب المدرب اللاعبين بالتركيز أكثر في مباراة الجمعة أمام المنتخب السعودي الذي يقدم مستويات عالية، مشدداً على أهمية تلك المواجهة، وضرورة الفوز فيها لحصد لقب النسخة الثالثة للبطولة.
وأشاد سليم عبدالرحمن باهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمنتخب، ووجود أعضاء من المجلس مع البعثة في الطائف يتابعون «أبيض الشباب»، ويحفزون اللاعبين على حصد النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين في المنتخب سيكونون رافداً جديداً للمنتخبين الأولمبي والأول.

الإمارات
منتخب الشباب
بطولة غرب آسيا
السعودية
آخر الأخبار
فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!
الرياضة
فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!
اليوم 14:02
صندوق الوطن يطلق برنامج "فرسان القيم" لطلاب 5 جامعات
علوم الدار
صندوق الوطن يطلق برنامج "فرسان القيم" لطلاب 5 جامعات
اليوم 13:58
«أبوظبي للتنقل»: خدمة «أبوظبي لينك» تشهد إقبالاً متزايداً
علوم الدار
«أبوظبي للتنقل»: خدمة «أبوظبي لينك» تشهد إقبالاً متزايداً
اليوم 13:52
دبا الحصن يضم حدادي
الرياضة
دبا الحصن يضم حدادي
اليوم 13:44
بطولة أبوظبي للسلة الثلاثية المجتمعية تنطلق السبت
الرياضة
بطولة أبوظبي للسلة الثلاثية المجتمعية تنطلق السبت
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©