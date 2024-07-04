بطولة أبوظبي للسلة الثلاثية المجتمعية تنطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت المرحلة الأولى، من بطولة أبوظبي لكرة السلة الثلاثية المجتمعية، التي تقام على هامش فعاليات في صيف أبوظبي الرياضي، في مركز أدنيك أبوظبي، خلال عطلة نهاية كل أسبوع، وتستمر إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 60 فريقاً من الرجال والسيدات، وبمجموع جوائز يصل إلى 72 ألف درهم.

وتأتي البطولة انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي، على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع، وفتح أبواب المشاركة أمام جميع عشاق ولاعبي كرة السلة، من جميع أنحاء الإمارات، علماً بأن باب التسجيل ما زال مفتوحاً لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في مراحل البطولة البالغ عددها 4 مراحل، والتي تقام جميعها قبل استضافة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 26 و27 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أكد طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية تنظيم البطولة المجتمعية، لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة على جوائز قيّمة، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي، حريص على الاستفادة من تنظيم بطولات مجتمعية، على هامش البطولات العالمية التي تستضيفها أبوظبي على مدار السنة، لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

وقال: «نرحب بجميع الفرق المسجّلة في البطولة التي تهدف لأن تكون ملتقى مجتمعي رياضي نشيط وصحي، في مكان يعجّ بالحيوية والنشاط، ونتمنى لجميع الشركاء والمنظمين والمشاركين التوفيق والنجاح».