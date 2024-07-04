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الرياضة

فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!

فودن يشعر بالأسف تجاه ساوثجيت!
4 يوليو 2024 14:02

بلانكنهاين (رويترز)

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قال فودن لاعب إنجلترا إن اللاعبين بحاجة إلى تحمل بعض اللوم بشأن الأداء المهزوز للفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وإنه يشعر بالأسف تجاه المدرب جاريث ساوثجيت الذي تعرض لانتقادات قاسية.
وعانى منتخب إنجلترا في مبارياته الأربع في ألمانيا، وأنقذه هدف متأخر من ركلة خلفية، عبر جود بلينجهام وضربة رأس من هاري كين في الوقت الإضافي أمام سلوفاكيا من وداع البطولة مبكراً.
وردا على سؤاله بشأن الانتقادات التي تعرض لها ساوثجيت، خاصة فيما يتعلق بالنزعة الدفاعية للفريق بدلاً من الضغط، قال اللاعب «24 عاماً» إنه يشعر بالأسف للمدرب.
وقال فودن لوسائل إعلام بريطانية «يتعين تحمل اللاعبين بعض اللوم، يجب أن يكون هناك بعض القادة يتجمعون معاً لإيجاد حل لعدم الأداء الجيد، وهناك الكثير من الأشياء يمكن للمدرب القيام بها، يضعك في مركز ضمن طريقة لعب ويخبرك بكيفية الضغط، إذا لم تسر الأمور على هذا النحو، فعليك حلها».
وفاز فودن بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، لكنه كان بعيداً عن التألق في ألمانيا.
وقال: «لست أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتي إلى هنا ولا يثبت ذلك».
وتلتقي إنجلترا مع سويسرا في دور الثمانية السبت.

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