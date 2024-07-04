الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوندي «المدافع الصلد» بواجبات «المهاجم المتألق»

كوندي «المدافع الصلد» بواجبات «المهاجم المتألق»
4 يوليو 2024 14:19

بادربورن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مبابي: لن يكون هناك رونالدو آخر!
ستونز: معسكر إنجلترا «منطقة خالية من السياسة»!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


لا يمكن التفوّق عليه في الدفاع ويتألق هجومياً، قدّم جول كوندي أفضل مبارياته مع منتخب فرنسا ضد بلجيكا، في ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، ويأمل في نقل التجربة إلى قمة مباريات ربع النهائي أمام إسبانيا «الجمعة».
قال ظهير برشلونة الإسباني الذي اختير أفضل لاعب في ثمن النهائي ضد بلجيكا 1-0، وحصل على تهنئة احتفالية من زملائه في غرف الملابس في دوسلدورف «يمكن القول إني أعيش أجمل فتراتي مع الزرق».
تابع كوندي «أشعر بحال جيّدة بدنياً، أحظى بثقة زملائي والمدرّب ديدييه ديشامب».
احتوى ابن الخامسة والعشرين الجناح البلجيكي المراوغ جيريمي دوكو، وشكّل خطراً على الطرف الأيمن.
قال مدرّبه ديشامب مبتسماً «جول كوندي الذي انتقدتموني سنتين بسببه، هو رجل المباراة».
حظي المدافع بثقة ديشامب المطلقة، ولم يغيّره في أربع مباريات خلال البطولة القارية الحالية المقامة في ألمانيا.
دفع بكوندي، دايو أوباميكانو، وليام صليبا وتيو هرنانديز أمام الحارس مايك مينيان، ولم يستبدل أياً منهم خلال البطولة.
لا شكّ بأن كوندي طوّر نفسه منذ بداية الموسم، في سبتمبر، حذّره المدرب مع بنجامان بافار «عندما استدعيهما إلى المنتخب، يكون ذلك لمركز الظهير الأيمن».
في كأس أوروبا يتمتع جول بالثقة، يشعر بحالة بدنية جيّدة وذهنية، لم أقل له أبداً (ابق، دافع)، في اللحظة التي يشعر فيها بالراحة، لديه القدرة على الانطلاق بهجمات مرتدة، بحسب ديشامب الذي قاد فرنسا إلى وصافة كأس العالم الأخيرة في قطر.
تغلّب لاعب بوردو وإشبيلية الإسباني السابق على فترة متذبذبة في يناير «بعد عودتي من الإصابة، لم أقدّم أفضل ما لدي، أردت أن أقدّم المزيد من اللعب الهجومي، وفي الخلف لم أسيطر على الجانب الدفاعي وقد كلّفني هذا الأمر أحياناً».
تابع «لكن كما العادة، لجأت إلى العمل، حلّلت كثيراً مبارياتي مع المدرب السابق تشافي في برشلونة، وأيضاً مع مدرّب المنتخب الفرنسي».
مع ذلك، لا يرى كوندي أي سبب محدّد لتبرير أدائه الجيّد في كأس أوروبا «أواصل ما قمت به في الأشهر الأخيرة في برشلونة، أتأقلم، مع العلم أن مهمتي الأولى دفاعية قبل أي شيء آخر».
بعد 32 مباراة دولية، تعزّز التزامه مع بطل العالم 1998 و2018 وكأس أوروبا 1984 و2000.

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
برشلونة
كوندي
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
اليوم 01:01
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
اليوم 01:01
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
اليوم 01:01
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
اليوم 01:01
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©