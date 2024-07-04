كوندي «المدافع الصلد» بواجبات «المهاجم المتألق»

بادربورن (أ ف ب)



لا يمكن التفوّق عليه في الدفاع ويتألق هجومياً، قدّم جول كوندي أفضل مبارياته مع منتخب فرنسا ضد بلجيكا، في ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، ويأمل في نقل التجربة إلى قمة مباريات ربع النهائي أمام إسبانيا «الجمعة».

قال ظهير برشلونة الإسباني الذي اختير أفضل لاعب في ثمن النهائي ضد بلجيكا 1-0، وحصل على تهنئة احتفالية من زملائه في غرف الملابس في دوسلدورف «يمكن القول إني أعيش أجمل فتراتي مع الزرق».

تابع كوندي «أشعر بحال جيّدة بدنياً، أحظى بثقة زملائي والمدرّب ديدييه ديشامب».

احتوى ابن الخامسة والعشرين الجناح البلجيكي المراوغ جيريمي دوكو، وشكّل خطراً على الطرف الأيمن.

قال مدرّبه ديشامب مبتسماً «جول كوندي الذي انتقدتموني سنتين بسببه، هو رجل المباراة».

حظي المدافع بثقة ديشامب المطلقة، ولم يغيّره في أربع مباريات خلال البطولة القارية الحالية المقامة في ألمانيا.

دفع بكوندي، دايو أوباميكانو، وليام صليبا وتيو هرنانديز أمام الحارس مايك مينيان، ولم يستبدل أياً منهم خلال البطولة.

لا شكّ بأن كوندي طوّر نفسه منذ بداية الموسم، في سبتمبر، حذّره المدرب مع بنجامان بافار «عندما استدعيهما إلى المنتخب، يكون ذلك لمركز الظهير الأيمن».

في كأس أوروبا يتمتع جول بالثقة، يشعر بحالة بدنية جيّدة وذهنية، لم أقل له أبداً (ابق، دافع)، في اللحظة التي يشعر فيها بالراحة، لديه القدرة على الانطلاق بهجمات مرتدة، بحسب ديشامب الذي قاد فرنسا إلى وصافة كأس العالم الأخيرة في قطر.

تغلّب لاعب بوردو وإشبيلية الإسباني السابق على فترة متذبذبة في يناير «بعد عودتي من الإصابة، لم أقدّم أفضل ما لدي، أردت أن أقدّم المزيد من اللعب الهجومي، وفي الخلف لم أسيطر على الجانب الدفاعي وقد كلّفني هذا الأمر أحياناً».

تابع «لكن كما العادة، لجأت إلى العمل، حلّلت كثيراً مبارياتي مع المدرب السابق تشافي في برشلونة، وأيضاً مع مدرّب المنتخب الفرنسي».

مع ذلك، لا يرى كوندي أي سبب محدّد لتبرير أدائه الجيّد في كأس أوروبا «أواصل ما قمت به في الأشهر الأخيرة في برشلونة، أتأقلم، مع العلم أن مهمتي الأولى دفاعية قبل أي شيء آخر».

بعد 32 مباراة دولية، تعزّز التزامه مع بطل العالم 1998 و2018 وكأس أوروبا 1984 و2000.