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الرياضة

«الإنتر» يفاضل بين «منبوذ» سان جيرمان و«ظهير» برشلونة!

«الإنتر» يفاضل بين «منبوذ» سان جيرمان و«ظهير» برشلونة!
4 يوليو 2024 14:27

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يواجه باريس سان جيرمان صعوبات، فيما يتعلق بالتعاقد على صفقات جديدة هذا الصيف، إذ لم يوقع له حتى الآن إلا لاعب واحد فقط هو الحارس الروسي ماتفي سافونوف، في الوقت الذي عاد فيه بعض اللاعبين الذين كانوا في إعارة، بينما انفصل «الباريسي» عن لاعبين آخرين مهمين، رحلوا «مجاناً» لوصولهم إلى نهاية عقودهم، وفي مقدمتهم كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد، والحارس الكوستاريكي كيلورنافاس، والحارس الفرنسي ألكسندر ليتيليير، ومواطنه لايفين كورزاوا الظهير الأيسر الذي استمر في «حديقة الأمراء» 9 سنوات، ولكنه لم يلعب كثيراً خلال الموسمين الأخيرين، ولهذا كان رحيله حتمياً، لأنه لم يكن أيضاً مرغوباً في استمراره من جانب إدارة سان جيرمان.
وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أن كورزاوا «31عاماً»، تلقى عدداً من العروض في الدوري الإيطالي، أبرزها من إنتر ميلان، إذ إن جيوزيبي ماروتا رئيس الإنتر بنفسه يضع عينه على هذا الظهير الفرنسي، لتعويض غياب الظهير الكندي تايون بوتشنان الذي تعرض لإصابة خطيرة، خلال أحد تدريبات منتخب بلاده، على هامش بطولة كوبا أميركا، والتي قد يضطر بسببها للغياب لأكثر من 6 أشهر.
وقالت الصحيفة إن رئيس الإنتر يبحث عن لاعبين أقل تكلفة مادية، ويفضل الذين انتهت عقودهم مع أندياتهم، ولهذا تحدث عن كورزاوا الذي رحل مجاناً من سان جيرمان، كما أنه يضع نصب عينيه خياراً آخر يتمثل في الظهير الإسباني ماركوس ألونسو لاعب برشلونة الذي وصل بدوره إلى نهاية عقده مع «البارسا».
وذهبت الصحيفة إلى القول إن ألونسو ربما يكون له الأولوية على كورزاوا، لأن أسلوب لعبه يتناسب أكثر مع ما يطلبه الجهاز الفني للإنتر بقيادة سيموني إنزاجي الذي يعتمد على طريقة 3-5-2، التي تحقق له توازناً أفضل بين الدفع والهجوم.

باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
برشلونة
ماركوس ألونسو
ريال مدريد
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