«أبوظبي للطاقة يتأهب لاحتضان قرعة مسابقات رابطة المحترفين



أبوظبي (الاتحاد)



يتأهب «مركز أبوظبي للطاقة» في أبوظبي، والذي يوفر مساحة لإقامة الفعَّاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء وأصحاب الرؤى، لتبادل المعرفة وإيجاد الحلول في «قطاع الطاقة»، لاحتضان قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» موسم 2024- 2025، والمقررة الساعة الثانية عشرة ظهر السبت.

ويعد «مركز أبوظبي للطاقة» أحدث وجهات قرعة الموسم التي تنظمها رابطة المحترفين، والتي درجت على إقامة القرعة في مرافق مختلفة على مستوى إمارات الدولة، من بينها مقر وزارة الصحة بإمارة دبي، والذي استضاف قرعة موسم 2020-2021، تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، تثميناً لجهود خط دفاعنا الأول في التصدي لجائحة كورونا «كوفيد 19».

وشهدت قرعة موسم 2021-2022، والتي أقيمت بفندق ريكسوس بريميوم في دبي، استخدام النظام الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، للمرة الأولى، في مبادرة تأتي تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030 الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة لرؤية حكومة الإمارات الذكية، وتبني التطور والابتكار نهجاً في العمل، للوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم منظومة كرة القدم الإماراتية.

واحتضنت استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بالشارقة قرعة موسم 2022- 2023، والتي شهدت استمرار تطبيق نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية».

وانتقلت القرعة في موسم 2023- 2024، إلى العاصمة أبوظبي، وتحديداً في «سي وورلد» بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، والتي تعد أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، وأحدث الوجهات الترفيهية في الدولة، والتي تضطلع بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وجرى خلال قرعة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لموسم 2023- 2024، استخدام الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، حيث شارك في مراسم القرعة للبطولة، الربوت بيبير، الذي قام بشرح نظام المسابقة وآلية القرعة.