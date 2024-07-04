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الرياضة

180 ألف درهم جوائز مهرجان دبا الرياضي

180 ألف درهم جوائز مهرجان دبا الرياضي
4 يوليو 2024 16:28


دبي (الاتحاد)

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خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام، والذي تستضيفه الفجيرة من 18 إلى 21 يوليو الجاري، 180 ألف درهم قيمة الجوائز المالية للفائزين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة المنظمة، في مقر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، بحضور علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد، وسالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبطل العالم السابق بالقوة البدنية، والصربي فلاديسلاف ريجكين، الأمين العام للاتحاد الدولي لأقوى رجل في العالم، وعبد المجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد.
وأشاد علي عبدالله بن حيدر، بهذه الفعالية التي تأتي في واجهة البطولات التي يشرف على تنظيمها ويدعمها فنياً الاتحاد، لدورها المهم في استكشاف لاعبي منتخب الرجال والشباب، فضلاً عن توفيرها لفرص ثمينة للاحتكاك مع نخبة اللاعبين الدوليين.
فيما قدم سالم خميس الصريدي، الشكر الى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للثقة الممنوحة والدعم الذي أسهم في أن تكون بطولته من البطولات الأساسية في أجندة الاتحاد، مبيناً أنه تم اختيار الفجيرة لإقامة المنافسات، لما تتمتع به من بنى تحتية مميزة، فضلاً عن كونها وجهة رياضية مميزة في مختلف الرياضات، خصوصاً في بناء الأجسام، وكاشفاً عن القيمة الإجمالية للبطولة، مبيناً أنها تبلغ 700 ألف درهم، منها 180 ألفاً جوائز للفائزين، إضافة إلى الجوائز الفنية، مثمناً جهود الرعاة، ووصف دورهم بالاستراتيجي لتأمينه استدامة إقامة البطولات طوال السنوات الست الماضية.

الإمارات
دبا الفجيرة
بناء الأجسام
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