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الرياضة

وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!

وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!
4 يوليو 2024 17:23

 
سلطان آل علي (دبي)

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انتهى دور المجموعات من كوبا أميركا 2024، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية بحضور الأرجنتين والإكوادور، وأوروجواي والبرازيل، وفنزويلا وكندا، وكولومبيا وبنما، وتصدر المجموعات الأربع، الأرجنتين، وأوروجواي وفنزويلا وكولومبيا، وبينها عامل مشترك واحد هو المدرب الأرجنتيني.
وشهد دور المجموعات حادثة تاريخية في كوبا أميركا، بصدارة 4 منتخبات يقودها 4 مدربين من نفس الجنسية، وهي الأرجنتين، حيث تصدر منتخب الأرجنتين بالعلامة الكاملة ويقوده الأرجنتيني سكالوني، كما تصدر منتخب فنزويلا مجموعته بالعلامة الكاملة، تحت قيادة الأرجنتيني جابرييل لورينزو، والأمر نفسه مع منتخب أوروجواي الذي يقوده الكبير جداً مارسيلو بييلسا، وفي كولومبيا، قاد الأرجنتيني باتيستا المنتخب إلى صدارة المجموعة بـ7 نقاط على حساب البرازيل.
والجدير بالذكر أن 7 من أصل 16 منتخباً في المسابقة يقودها مدربون من الأرجنتين، حيث يُضاف إلى الأربعة المذكورين، منتخبات تشيلي وباراجواي وكوستاريكا، وقد سبق أن حقق الأرجنتينيون رقماً أصعب من الحالي، حيث كانت كوبا أميركا 2015 تضم 4 منتخبات في نصف النهائي بـ4 مدربين أرجنتينيين، كما ضم نصف نهائي 2019 كذلك 3 مدربين من أصل 4 يمثلون بلاد «التانجو».
وتعكس هذه الحالة تطور المدربين الأرجنتينيين على مستوى قارة أميركا الجنوبية والعالم، حيث هناك أسماء كبرى مثل سيميوني مع أتلتيكو مدريد، وماوريسيو بوكيتينيو مع تشيلسي قبل نهاية مهمته، ومارسيلو جاياردو الذي اتجه إلى تدريب الاتحاد السعودي، وغيرهم من الأسماء.

أميركا
كوبا أميركا
الأرجنتين
مارسيلو بييلسا
ليونيل سكالوني
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