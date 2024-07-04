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الرياضة

مارسيليا ينافس لاتسيو على «طريد الشياطين»

مارسيليا ينافس لاتسيو على «طريد الشياطين»
4 يوليو 2024 18:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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مانشستر يونايتد يمدد عقد تن هاج إلى 2026


يكثف أوليمبيك مارسيليا جهوده، من أجل الحصول على خدمات النجم الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود «22 عاماً» مهاجم مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ويبدي النادي الواقع جنوب فرنسا استعداده لدفع أي مبلغ يطلبه «الشياطين الحمر» مقابل الاستغناء عن اللاعب.
ولم يعد جرينوود مدرجاً في خطط الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الذي مد عقده حتى «صيف 2026»، رغم عودة اللاعب من موسم الإعارة لخيتافي الإسباني، وتبرئة القضاء الإنجليزي له، مما نسبته إليه زوجته.
ومنذ عودته من الإعارة، لم يجد جرينوود استقبالاً طيباً في «أولد ترافورد»، إذ إن إدارة «اليونايتد» أبلغته بالبحث عن نادٍ للانتقال إليه هذا الصيف، رغم أن عقده ينتهي في صيف 2026.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن مسؤولي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني كانوا أبدوا اهتماماً ملحوظاً بالحصول على خدمات جرينوود، غير أن ذلك تضاءل منذ فترة، ليظهر مارسيليا في الصورة ومعه لاتسيو الإيطالي.
غير أن عرض لاتسيو توقف عند 20 مليون يورو، بينما «اليونايتد» يطلب 40 مليون يورو، ما دفع إدارة مارسيليا إلى دخول المنافسة بعرض أعلى، رغبة منها في إعطاء جرينوود فرصة جديدة، حتى يشعر بأنه محبوب، ويحظى بالدعم والمساندة.
وتعمل إدارة مارسيليا على «قدم وساق» من أجل الفوز بالصفقة التي يهتم بها بابلو لونجوريا رئيس النادي بصفة شخصية.
وذكرت شبكة سكاي نيوزإيطاليا، أن مارسيليا يعتزم تقديم عرض مغرٍ لـ «اليونايتد» للفوز بهذه الصفقة، ولكنها لم تحدد قيمة هذا العرض.
انضم ميسون جرينوود، المولود في أول أكتوبر2001، إلى مانشستريونايتد في السادسة من عمره، ولعب في أكاديمية النادي ثم فريق تحت 18سنة، وكان ظهوره الأول مع الفريق الكبير في 2018، واختاره البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني وقتها للانضمام إلى الفريق الأول، والتدريب بصفة مستمرة مع الكبار.
ولعب جرينوود لمنتخبات الشباب تحت 16و17و18 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2020.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ماسون جرينوود
مارسيليا
يوفنتوس
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