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محمد بن مكتوم يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن

محمد بن مكتوم يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن
4 يوليو 2024 18:06

 
دبي (الاتحاد)

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ترأس الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن في مقره بميدان المرموم.
وكان قد تم تشكيل المجلس، بموجب قرار أصدره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن.
وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عن تقديره وامتنانه للثقة الغالية الممنوحة للمجلس من سمو رئيس النادي، ورحب بالأعضاء، مؤكداً أهمية وجود خطة تطويرية لكافة الجوانب المتصلة بعمل النادي.
ضم مجلس الإدارة المُشكل بموجب قرار سمو رئيس النادي الأعضاء: عتيق سالم بالعرطي الحميري، وراشد مبارك مرخان الكتبي، وعبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وسهيل حمد مرخان الكتبي، بالإضافة للمدير التنفيدي للنادي.

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