شتوتجارت يعلن رحيل جيراسي وأنتون

شتوتجارت (د ب أ)



أكد فابيان فولجموث، عضو مجلس إدارة فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، أن وصيف بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، يفقد اثنين من لاعبيه الأساسيين، هما المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، والمدافع الألماني فلاديمار أنتون.

وقال فولجموث مع بداية فترة إعداد ما قبل الموسم للفريق: «أبلغنا الثنائي بأنهما سيرحلان عن النادي».

ولدى جيراسي وأنتون شروط جزائية في عقديهما، وارتبط اسماهما بالانتقال لصفوف فريق بوروسيا دورتموند.

وقال فولجموث: إن الشروط الجزائية لم يتم تفعيلها حتى الآن، لذلك ليس بإمكانه أن يقول إلى أين سيتوجه اللاعبان، وسجل جيراسي 28 هدفاً، فيما كان أنتون بمثابة صخرة دفاع، في الموسم الماضي الذي قدم خلاله شتوتجارت عروضاً قوية لينهي المسابقة في المركز الثاني خلف البطل، باير ليفركوزن، وذلك بعد تقريباً 12 شهراً من هبوطه.

وفقد شتوتجارت أيضاً جهود المدافع هيروكي إيتو، الذي انتقل لبايرن ميونيخ.

وذكر أن إرمدين ديميروفيتش، مهاجم أوجسبورج، سيكون بديلاً لجيراسي، علماً بأن ديميروفيتش سجل 15 هدفاً في الموسم الماضي.

وقال فولجموث: «ديميروفيتش لعب موسماً جيداً، ولديه خبرة بالدوري، نحن ندرس حالياً ما إذا كان اللاعب يثير اهتمامنا أم لا، وهو ما يعيدنا للوضع الاقتصادي».

وتعاقد شتوتجارت مع سبعة لاعبين جدد، من ضمنهم جيف شابوت، وجاستين دييل، من فريق كولون، وفولتيماد من فيردر بريمن ويانيك كيتيل من فرايبورج. بالإضافة إلى ذلك سينضم لاعب الوسط السويسري فابيان ريدير على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

ويبدأ شتوتجارت الموسم يوم 17 أغسطس المقبل، بمواجهة ليفركوزن في بطولة كأس السوبر.

وسيخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الألماني بعدها بأسبوع أمام فرايبورج.