الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شتوتجارت يعلن رحيل جيراسي وأنتون

شتوتجارت يعلن رحيل جيراسي وأنتون
4 يوليو 2024 18:25

شتوتجارت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يربط إبراهيموفيتش بعقد احترافي
4 أندية سعودية تتنافس على لاعب يوفنتوس


أكد فابيان فولجموث، عضو مجلس إدارة فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، أن وصيف بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، يفقد اثنين من لاعبيه الأساسيين، هما المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، والمدافع الألماني فلاديمار أنتون.
وقال فولجموث مع بداية فترة إعداد ما قبل الموسم للفريق: «أبلغنا الثنائي بأنهما سيرحلان عن النادي».
ولدى جيراسي وأنتون شروط جزائية في عقديهما، وارتبط اسماهما بالانتقال لصفوف فريق بوروسيا دورتموند.
وقال فولجموث: إن الشروط الجزائية لم يتم تفعيلها حتى الآن، لذلك ليس بإمكانه أن يقول إلى أين سيتوجه اللاعبان، وسجل جيراسي 28 هدفاً، فيما كان أنتون بمثابة صخرة دفاع، في الموسم الماضي الذي قدم خلاله شتوتجارت عروضاً قوية لينهي المسابقة في المركز الثاني خلف البطل، باير ليفركوزن، وذلك بعد تقريباً 12 شهراً من هبوطه.
وفقد شتوتجارت أيضاً جهود المدافع هيروكي إيتو، الذي انتقل لبايرن ميونيخ.
وذكر أن إرمدين ديميروفيتش، مهاجم أوجسبورج، سيكون بديلاً لجيراسي، علماً بأن ديميروفيتش سجل 15 هدفاً في الموسم الماضي.
وقال فولجموث: «ديميروفيتش لعب موسماً جيداً، ولديه خبرة بالدوري، نحن ندرس حالياً ما إذا كان اللاعب يثير اهتمامنا أم لا، وهو ما يعيدنا للوضع الاقتصادي».
وتعاقد شتوتجارت مع سبعة لاعبين جدد، من ضمنهم جيف شابوت، وجاستين دييل، من فريق كولون، وفولتيماد من فيردر بريمن ويانيك كيتيل من فرايبورج. بالإضافة إلى ذلك سينضم لاعب الوسط السويسري فابيان ريدير على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.
ويبدأ شتوتجارت الموسم يوم 17 أغسطس المقبل، بمواجهة ليفركوزن في بطولة كأس السوبر.
وسيخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الألماني بعدها بأسبوع أمام فرايبورج.

 

الدوري الألماني
شتوتجارت
دورتموند
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
اليوم 01:01
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
اليوم 01:01
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
اليوم 01:01
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
اليوم 01:01
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©