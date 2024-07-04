قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025



القاهرة (د ب أ)



جاءت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، التي أجريت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، متوازنة.

وضمت المجموعة الأولى تونس ومدغشقر وجزر القمر وجامبيا، فيما جاءت المغرب والجابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو في المجموعة الثانية.

وتواجدت مصر وكاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة نيجيريا وبنين وليبيا ورواندا.

وتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة مع غينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا، فيما ضمت المجموعة السادسة غانا وأنجولا والسودان والنيجر.

وجاءت كوت ديفوار وزامبيا وسيراليون والتشاد في المجموعة السابعة، في حين ضمت المجموعة الثامنة الكونغو الديمقراطية وغينيا وتنزانيا وإثيوبيا.

وفي المجموعة التاسعة توجد مالي وموزمبيق وغينيا بيساو وإيسواتيني، فيما ضمت المجموعة العاشرة الكاميرون وناميبيا وكينيا وزيمبابوي.

وجاءت جنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان في المجموعة الحادية عشرة، فيما ضمت المجموعة الثانية عشرة السنغال وبوركينا فاسو ومالاوي وبروندي.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة أمم أفريقيا في المغرب، من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026.