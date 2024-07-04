سعيد بن حمدان يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي حتّا

دبي (الاتحاد)

أصدر الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتّا، القرار رقم «1» لعام 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وتضمن القرار تعيين محمد علي بن خليفة البدواوي، رئيساً لمجلس الإدارة، وجمعة سعيد الكعبي نائباً للرئيس، والأعضاء خلفان ماجد البدواوي، وحيي حسن البدواوي، والدكتور خميس خلفان المقبالـي، وعبيد علي البدواوي، وغدير محمد بن سرور الخالدي، وحدد القرار عمل مجلس الإدارة لمُدّة 4 سنوات قابلة للتجديد.

وحددت المادة «2» من القرار اختصاصات مجلس الإدارة، حيث يباشر مجلس الإدارة أعماله وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالعديد من المهام والاختصاصات، من بينها المتابعة والإشراف على إنجاز الأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، ومزاولة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة والضرورية لحوكمة أعمال النادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، وتمثيل النادي في علاقاته مع الغير، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في النادي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونته في أداء مهامه، سواءً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، و أي مهام أخرى يتم تكليفه به من مجلس دبي الرياضي، تكون ذات علاقة بتمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القرار.